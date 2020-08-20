8號颱「巴威」可能突襲生成周末最近台　午後雷雨彈爆發熱區出爐

▲菲東熱帶擾動有機會生成今年第8號颱風巴威，未來48小時要密切注意其發展動態。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

位於菲律賓東方的熱帶擾動90W逐漸發展，天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」表示，90W從台灣東方海域通過時有機會成為熱帶低壓，甚至接近颱風規模，屆時將會是今年第8號颱風巴威。氣象局表示，低壓以周末最接近台灣，但強度跟路徑不確定性高，目前預報南部、東半部整天有局部短暫陣雨或雷雨，全台各地都要留意午後雷陣雨。

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▲菲東熱帶擾動有機會生成今年第8號颱風巴威。（圖／翻攝自Facebook／「台灣颱風論壇│天氣特急」）

台灣颱風論壇指出，90W將沿著太平洋高氣壓邊緣逐漸北上，周末期間從台灣東方海域通過，下周朝朝日本或韓國前進。



由於90W有逐漸增強的趨勢，預估從台灣東方海域通過時，有機會成為熱帶低壓，甚至接近颱風的規模。到了日本、韓國時，基本上就是颱風的強度，第8號將是「巴威」颱風。

▲90W北上同時，將帶動西南風增強，周六、日南部及東部容易下雨，北部、中部午後雷陣雨的情況也會增加。（圖／中央氣象局）



台灣颱風論壇表示，90W北上同時，將帶動西南風增強，周六、日南部及東部容易下雨，北部、中部午後雷陣雨的情況也會增加。下周三前，西南風持續影響，天氣依然不穩定，中部、南部容易雷陣雨，其他地區仍以午後雷陣雨為主。



台灣颱風論壇也特別提醒，低壓整合時變動較大，路徑上還有調整空間，可能近一點，也有機會遠一些，未來48小時要密切注意其發展動態，尤其安排山區、海上活動的朋友更要注意。

▲菲東熱帶擾動還在發展階段，未來環境利於增強，但發展強度跟路徑還有很大不確定性。（圖／中央氣象局）

氣象預報員葉致均則指出，目前菲東熱帶擾動還在發展階段，未來環境利於增強，但發展強度跟路徑還有很大不確定性，預估周六最接近。

氣象局目前預報，周末南部、東半部一整天有局部短暫陣雨或雷雨，全台各地都要留意午後雷陣雨發生，尤其山區有大雨可能。

下周一至周三，熱帶系統北上後，台灣附近風場轉為西南風，迎風面中南部有不定時短暫陣雨或雷雨，也有大雨發生機率，其他地區則都要留意午後局部短暫雷陣雨。

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