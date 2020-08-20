資深警察揭開「警界真相」！條子鴿20年經驗出書：能犯的禁條都犯了

▲資深警察條子鴿新書《你所說的都將成為呈堂證供》，揭開不為人知的「警界真相」。（圖／條子鴿臉書）

記者林育綾／綜合報導

「那是我們從沒機會看見的警察另一面⋯」，擁有20年經驗的資深警察條子鴿，歷練過鎮暴警察、派出所管區、霹靂小組、國道警察、刑事警察，去年底被寶瓶文化相中簽約為作家，真誠道出不吐不快的「警界真相」，新書《你所說的都將成為呈堂證供》將於8月24日發行。他在書中提到，流傳著好警察有三不，不擋人財路、不相信任何人、不能說真話，「如今我能犯的禁條都犯了」。

條子鴿提到，在暱稱「公司」的警局，流傳著好警察有三不，「不擋人財路，不相信任何人，不能說真話」，但他「能犯的禁條都犯了」。從警之路超越白、黑、黃各道，是真正的人性無間道。他早已認清人性有時是灰色的，「唯有人心可以永遠不變的火熱」，而書裡的故事，便訴說著這些熱血沸騰與嘆息傷感。

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出版社介紹，「那是我們從沒機會看見的警察另一面，正義、溫情、悲傷、出包，也有貪婪；那些我們彷彿亦身歷其境的辦案現場，憤慨、動人，一把槍對著你正面擊發的捏把冷汗，以及命案之外的幽影森森⋯⋯而我們從中深深感動的是，為了守護自己所在乎的一切，一個警察，20年不變的初衷」。

條子鴿在書中說出真心話，如果時光能倒流，或者能再重新選擇一次，那麼「絕不會」再選擇警察這個職業。他也說「我這輩子當警察，從來，沒有拿過任何一毛不該拿的錢，這是我在這個工作上唯一僅存的自豪。」還說，「我不是個令人敬佩的警察，甚至連『好』這字都沾不上邊，就只是想盡本分而已，那些不論春秋冬夏在街頭馬路上您們見到的警察，才是真正的英雄。」

▲資深警察條子鴿新書《你所說的都將成為呈堂證供》。（圖／寶瓶文化提供）

寶瓶文化也邀請旗下3位當紅作家特別撰文推薦，其中從事殯葬業的大師兄提到，「假如我是看著別人的生與死寫故事，那麼，條子鴿就是用自己的生與死來寫故事。他是我第一位想排隊買書、簽名的作家！」

而《做工的人》林立青則說，「我只用了2小時就看完書稿，卻花了幾個晚上的時間『消化』。在這本書中，我看到一個人在警察身分下的人性，他先是一個人，成為警察以後，再變回一個真正的人。」社工李佳庭則說，「條子鴿沒有要塞給你人生大道理，說警察好棒棒，而是毫不保留地真誠分享他在警察這條路上，遇過的各種好事、爛事。」

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