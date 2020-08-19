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飯局有「綠綠的⋯」　黑壯警察直盯白飯不敢吃　隔日真相曝光「地獄梗」看傻了

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▲▼鬼，幽靈，靈魂，鬼門開，鬼月，恐怖，懸疑。（圖／Sergey Gricanov／取自免費圖庫Pixabay）

▲飯局有「綠綠的」，讓身材黑壯的資深警察「條子鴿」不安的一口飯都沒吃⋯⋯（示意圖／Sergey Gricanov／取自免費圖庫Pixabay）

記者林育綾／綜合報導

寶瓶文化繼簽下《做工的人》林立青、《你好，我是接體員》大師兄之後，又簽下一位有「陰陽眼」的資深警察作家條子鴿。總編朱亞君在臉書回憶往事提到，去年簽約時剛好約了號稱「邊緣人作家聚會」的飯局，沒想到條子鴿杵在餐廳門外不敢進入，好不容易加入飯局後，又不安地搓手、冒汗，直盯眼前白飯什麼都沒吃，事後他才私下透露原因，「剛剛大師兄後面站個人，全身綠綠的⋯⋯」而隔天朱亞君詢問大師兄有無接接體，他簡潔回答「一句話」，也讓網友全看傻「這地獄梗！（已嚇暈）」

寶瓶文化總編朱亞君在昨（18）日於個人臉書分享，「明天鬼門開，我得來應景跟大家說個故事。」她提到去年與條子鴿簽約時，剛好與林立青、大師兄、李佳庭3人有個晚餐飯局，便邀請他一起加入這場號稱「邊緣人作家聚會」，還開玩笑說，「如果有誰關在家裡幾天沒出現，先找警察，條子鴿到場後，聞聞沒異味，啊獨居老人，就找社工李佳庭處理；要是從門縫下一望，嘿，出水了，那就快找大師兄來。是謂寶瓶一條鞭服務。」

請繼續往下閱讀...

朱亞君描述當晚飯局情形，條子鴿遲到了10分鐘，正納悶時他傳訊說「好緊張⋯⋯」，杵在餐廳門外、神情呆滯不敢進入，好不容易加入了飯局，卻只是脹紅著臉、額頭冒著汗、眼神飄移，還侷促不安的不斷搓手，席間只要一跟他說話「他看了我一眼，立刻閃開」，眼睛直愣愣的盯著面前的那一碗白飯，卻什麼都沒吃。

她形容，條子鴿是一名資深員警，從鎮暴警察、派出所管區、霹靂小組、國道警察到刑事警察，是個見過世面的人，不是個嫩咖，而且對他之前的印象，「皮膚黝黑、體格健壯，是個雄糾糾的警官，每天早餐吃八顆蛋，肌肉練得像黃益中一樣（只是襯衫沒穿那麼繃）。他是那種站在警局後巷抽菸，都會被新進警員盤查的模樣，就不是今天這樣受驚嚇的小白兔啊！」

直到後來趁飯局空擋，條子鴿才私下對朱亞君透露，「剛剛大師兄後面站個人，全身綠綠的、腐爛的，味道極重。」並表示在門口就看到了，所以一直不敢走進來，加上後來坐在總編對面，而大師兄就坐在總編旁，每每只要一對話，那綠腐人就站在朱亞君身後，「哇」的對條子鴿「扮鬼臉」。

雖然飯局後半場，一切恢復正常，條子鴿說了許多精彩故事，也與在場的人打成一片，度過一個美好的夜晚，不過朱亞君說「但我沒忘」，隔天一上班立刻發訊息問大師兄「你昨天有上工接人嗎？」得知大師兄是「接體」完才趕去飯局後，又緊接問「哪種？甚麼顏色」，大師兄簡潔回答「綠的。」

▲▼資深警察條子鴿新書《你所說的都將成為呈堂證供》（圖／寶瓶文化提供）

▲朱亞君透過此故事宣傳條子鴿的新書《你所說的都將成為呈堂證供》，網友也興奮回「光是這段文字，就讓人想要趕快拿到書了！！！」（圖／寶瓶文化提供）

朱亞君透過此故事宣傳條子鴿的新書《你所說的都將成為呈堂證供》，網友看了也紛紛留言「這地獄梗！（已嚇暈）」「精彩！簡直要說看得身歷其境，是說鬼扮鬼臉也太妙，哈哈」、「亞君姐，晚上看到這個⋯⋯讓我⋯⋯只好買書當買符（嚇）」、「企業規模可畫出精美的樹狀圖」、「您真是賣命促銷，但別嚇破膽」、「光是這段文字，就讓人想要趕快拿到書了！！！」

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