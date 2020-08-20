獨／原民版白眼女神「熊抱」畫面曝！夜跑愛河勇救情傷女　警傻眼：是未來學妹　

▲一名女子在愛河哭泣一度要跳河，路跑正妹經過趕緊救人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市一名女子因為情感因素又加上喝酒，一時想不開就在愛河旁狂哭，一名夜跑的正妹經過時看到這一幕，驚覺不對勁，就在這名女子想要跳河尋短的時候，跟閨蜜一起從後頭熊抱拉住，直到警方獲報趕到現場來協助，不過就在整起案件落幕之後，警方看到這名救人的正妹還一度傻眼：「救人的是黃捷議員嗎」？不過其實這名正妹是外表酷似白眼女神，但她本人是來自台東排灣族的正妹準警察。

這名夜跑正妹是台東排灣族的加睿·賈力恩，漢文名字為羅曼方，就在上個月18日晚間時候，跟閨蜜在愛河跑步訓練體能，就是突然間就發現一名女子在愛河旁邊哭泣，而且神色相當異常，當時兩個人就停下腳步來留意，因為就是有種不對勁的感覺，就在他們停下腳步後幾分鐘，這名哭泣女子竟然想要跳下愛河，眼看這一幕，羅曼方立刻衝上前去，從後頭採取熊抱的方式，阻止女子跳河。

而羅曼方的閨蜜立刻打電話報警後，隨即加入拉人的行列，三個人就這樣拉扯僵持將近3分鐘，而勤務中心接獲報案當時，鹽埕分局正在進行快打勤教，所以當下連分局長劉安杰也衝到現場了解情況，協助安撫哭泣女子。為此鹽埕分局還特別找來羅曼方跟他的閨蜜兩個人進行表揚，事後羅曼方回想起這件事還有點不好意思，覺得怎麼會鬧這麼大。

其實羅曼方會這麼熱心，主要因為她也有一顆從警為民服務的熱忱，原來她在106年的時候已經考上警察特考，但沒想到就在最後腿傷，導致被退訓，不過一心只想當警察的她，經過休養之後，還會再次報考警察特考，這一次「意外」夜跑就了一條寶貴生命，讓她私下表示相當開心，甚至就在表揚當天來到警局時，第一件事就是關心當初她救起女子的情況，知道都平安無事才鬆了一口氣。

▲▼救人正妹是台東排灣族的加睿·賈力恩，在106年考上警察特考，外表有點神似議員黃捷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）