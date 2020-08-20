快訊／北韓金與正受託「統治國政」！南韓國情院：金正恩壓力頗大

▲金與正據傳受託「統治國政」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）勞動黨第一副部長金與正據傳近日已獲委託，掌控全體國政營運，藉此分散最高領導人金正恩的統治壓力。

根據韓媒《News1》，南韓國家情報院（以下稱國情院）今（20）日盛傳，目前金與正已獲委託掌管北韓國政。南韓國會情報委員會河泰慶（하태경）在全體會議上發表簡報指出，「國情院已傳出勞動黨第一副部長金與正掌管國政的消息」

河泰慶補充道，「不過這並非代表金與正已獲指定為最高權力繼承人，北韓當局仍未指定接班人。」

河泰慶解釋，「雖然金正恩國務委員長仍行使著最高統治權，不過與過去相比，已開始下放部分權力。」

河泰慶解釋，「雖然金正恩國務委員長仍行使著最高統治權，不過與過去相比，已開始下放部分權力。舉例來說，金與正第一副部長在收到對南韓、對美國的戰略方針報告後，仍會上呈給金正恩。」

河泰慶接著補充，「委任統治權並非由金與正一人獨斷行使。勞動黨副委員長朴奉珠、新任內閣總李金德訓負責管理經濟領域；崔富日部長負責軍事領域；勞動黨中央軍委副委員長李炳哲則負責戰略武器研發。」

河泰慶解釋道，以上舉措是為了紓解金正恩的統治壓力，「第一個原因是，金正恩掌權9年以來，壓力似乎非常大；再者，當政策失敗時，可以分散金正恩委員長的政治風險，藉此規避責任。」

據悉，《韓聯社》指出，金正恩19日上午9時30分主持勞動黨第7屆第6次全體會議，在會中坦承由於今年突如其來的天災巨變、疫情等，使得在改善經濟、人民生活現況上無法達到預期的目標。不排除透過下放權力給金與正，來達成分散政治責任與風險的效果。

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