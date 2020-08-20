南韓前國會議員染新冠！參加光化門「萬人示威」反總統　曾辱世越號遺族

▲南韓前國會議員車明進參與光化門示威，遭感染新冠肺炎。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓現年60歲的新世界黨（새누리당，未來統合黨前身）前國會議員車明進（차명진）曾參與保守派團體所主導的光化門集會示威活動，昨（19）日終於宣告確診新冠肺炎（COVID-19），成為南韓染疫的政治人物，造成政治圈一陣衝擊；而南韓前國務總理、共同民主黨黨魁候選人李洛淵（이낙연）也曾與確診記者出演時事廣播節目，經篩檢後，證實為陰性。

根據《韓聯社》，南韓防疫當局指出，車明進18日自行前往京畿道加平郡清平面的保健所（衛生所）接受篩檢，19日確診新冠肺炎。他在臉書上表示，「剛剛測了一下體溫，結果為36.9度。昨晚1個小時內咳了2、3回，感覺似乎有點暈眩。」

▲前國會議員車明進。（圖／翻攝自維基百科）

車明進15日跟隨著保守派團體，參與了首爾光化門廣場的萬人示威，其在臉書回憶當時經過，「那時我在東和免稅店講台前的帳篷和相關人士打招呼，之後在景福宮前的餐廳一起用餐。」

他回憶道，當天原本要搬家，不料卻下起傾盆大雨，索性轉念前往光化門參與光復節示威集會活動。

其實車明進曾代表未來統合黨參選京畿道富川市丙選區國會議員，然而4月6日時卻在某政見辯論會上表示，曾目睹世越號船難死者家屬在抗議現場的帳篷內進行淫亂的性行為，暗指遺屬濫用國民捐款、行汙穢之事，以此栽贓時任總統朴槿惠。該段發言在社會上引起極大爭議，最後未來統合黨決定開除其黨籍。

根據《韓民族新聞》報導，當天參與光化門示威的南韓政治人物，除了車明進以外，還有未來統合黨籍前國會議員閔庚旭（민경욱）、金鎮台（김진태），兩人皆為陰性。

▲南韓前國務總理李洛淵差點染上新冠肺炎。（資料照／達志影像／美聯社）

另外，南韓前國務總理、共同民主黨黨魁候選人李洛淵（이낙연）於18日受邀出演CBS電台時事廣播節目《金賢貞的新聞秀》（김현정의 뉴스쇼），然而卻傳出同日出演該節目的記者不久後宣判確診，於是只好停止所有既定行程接受篩檢，篩檢結果為陰性。《金賢貞的新聞秀》19日起宣告停播，官方公告預計21日恢復播出。

據悉，截至19日0時為止（當地時間），南韓防疫當局20日上午10時共通報288例新增確診者，其中12例為海外感染，276例為境內感染。目前南韓共累計16346例確診、307例死亡。

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