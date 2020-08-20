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動員39架軍機！美日今年「最大規模」軍演東海實施　震懾解放軍搶釣魚台

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▲▼航空自衛隊與美軍在東海與日本南西諸島周邊空域出動F-15轟炸機等39架軍機。（圖／翻攝自facebook@PACAF）

▲航空自衛隊與美軍在東海與日本南西諸島出動F-15轟炸機等39架軍機。（圖／翻攝自facebook@PACAF）

文／中央社東京20日綜合外電報導

日媒今天報導，航空自衛隊與美軍18日實施大規模聯合演習，在東海與日本南西諸島（九州島南方到台灣東北方）周邊空域出動F-15、F-35、B-1轟炸機等39架軍機，進行空戰訓練。

日本產經新聞報導，這是美日今年以來最大規模聯合演習，可視為對中國解放軍意圖向東海與西太平洋發展的牽制動作。

讀賣新聞報導，18日的聯合演習中，日本航空自衛隊出動F-15等20架戰機，美國則出動海、空軍與陸戰隊，包括B-1轟炸機、最先進的匿蹤戰機F-35B、空中警戒管制機（AWACS）等19架戰機精銳盡出，在東海上空進行空戰訓練。

日本海上自衛隊的秋月級驅逐艦涼月號（JS Suzutsuki, DD 117）也與美國海軍勃克級飛彈驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin, DDG-89），於15日到17日在東海實施戰術訓練。

▲▼日本海上自衛隊的秋月級驅逐艦涼月號（後）、美國海軍勃克級飛彈驅逐艦馬斯廷號（前）。（圖／翻攝自facebook@USPacificFleet）

▲日本海上自衛隊的秋月級驅逐艦涼月號（後）、美國海軍勃克級飛彈驅逐艦馬斯廷號（前）。（圖／翻攝自facebook@USPacificFleet）

日本海自村雨級護衛艦「雷」（JS Ikazuchi,DD 107）則與航艦雷根號（USS Ronald Reagan）等美軍艦艇於15到18日在沖繩縣南方海域進行海上補給等訓練。

報導指出，雖然日本防衛省自衛隊表示各項演習均非針對特定國家，但中國公務船今年多次在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周遭海域出沒（日方稱侵入領海），美日政府憂心中國試圖進一步改變現狀。

報導認為，由於中國政府對釣魚台列嶼周邊的禁漁令在16日解禁，自衛隊與美軍於15日到18日在東海等地相繼實施聯合演習，可視為美日希望藉此牽制中國，不要出現挑釁行為。

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