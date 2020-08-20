彰化「無症狀確診者」改口：2天前有咳嗽！陳時中「這句話蠻嚴重」疑動機

▲指揮官陳時中今早接受廣播專訪。（圖／記者宋良義攝，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

彰化縣衛生局採檢居家檢疫者揪出10多歲自美返台的少年無症狀確診，但因做法不符規定而引發爭議，指揮中心要求政風調查，鬧得沸沸揚揚。指揮官陳時中今（20）日表示，經過防疫單位詢問後，該名患者一度回憶起來「2天前有咳嗽」，這就牽涉到有症狀還是無症狀了，因為有症狀者才符合採檢資格，因說詞反覆，才希望能呈現真相。

陳時中今日接受《周玉蔻嗆新聞》廣播專訪，提及之所以要啟動政風調查，是因為相關的中區或是防疫單位回報「好像病人有回憶起來他2天前有咳嗽，其實這句話是蠻嚴重的，到底是不是事實，牽涉到有症狀還是無症狀，這裡面第一個我會想到說在前一波疫調都是說無症狀，等到好像程序被覺得有問題的時候，開始講說可能是有症狀。」擔心事件會沒完沒了，因此必須讓事實能呈現得更清楚。

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▲陳時中上周玉蔻廣播節目。

陳時中強調，指揮中心若不去了解就是失責，至於調查的技巧及方式好不好，則可受公評，深怕中間人在有壓力情況下，說出某些可能自認為較有利或不利的話，對於調查沒有幫助。因此希望能透過政風處調查彰化衛生局的動機，整個命令流程為何，以及個案到醫院採檢時是否做好防疫、醫院欠報的理由。

彰化縣衛生局自2～3月以來，已經陸續針對無症狀者採檢，據了解人數可能超過三位數，時間已長達6個月。葉彥伯主張疫調採檢屬於地方權責。陳時中則表示，當疫情已經達到中央流行指揮中心開設的情況應該依照中央下令進行，他也說，彰化要做並不是不行，但應該要報告，如果指揮中心成立之後中央不知情，將來防疫會有問題。

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