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彰化篩上千居檢者找到1確診　陳時中：非全然無意義

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▲▼陳時中上周玉蔻廣播節目「逆時中」海嘯反撲？「阿中部長」跌落神壇危機。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳時中接受廣播節目《周玉蔻嗆新聞》專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社記者陳偉婷

彰化採檢無症狀居家檢疫者長達半年，採檢人數超過3位數，找到一名確診者。指揮中心指揮官陳時中今天說，此事也非全然無意義，也會針對此案做後續檢測，對驗證國際說法有幫助。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，一名長居美國、回台探親的少年確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）。但少年並無症狀，且是在居家檢疫期間被彰化縣政府通報採檢才確診，是首例無症狀居家檢疫確診者。引發外界質疑，為什麼地方政府衛生局要採檢無症狀者。

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但也有人質疑，疫情指揮中心派政風調查彰化縣政府疑過當，是因彰化縣政府與台大公衛合作普篩計畫，與中央不同調才被查。

指揮官陳時中上午接受廣播主持人周玉蔻訪問時表示，彰化默默執行居家檢疫者篩檢已經長達半年，且受檢的人數超過3位數。

目前僅有一例個案經此管道被確診；陳時中說，這也不是一件完全沒有意義的事情，面對此例無症狀者，也請醫院做後續詳細的檢查、病毒分析，對驗證國際科學有幫助。

▲▼陳時中上周玉蔻廣播節目。（圖／記者宋良義攝）

▲陳時中接受廣播節目《周玉蔻嗆新聞》專訪。（圖／記者宋良義攝）

至於國際屢傳從台灣出境的旅客被確診，遭疑向外輸出病例；國內也有聲音認為，廣篩入境客有助找到無症狀者。

陳時中說，「中國輸出的更多」。各國都有輸進輸出，台灣的境外移入個案也很多。從台灣出境後被驗出陽性共有8案，以日前公布疑與台灣有關的越南個案為例，個案入境越南時採檢陰性，結果跟另兩個個案同住一個隔離場所。另2人先發病，個案也隨之發病。

陳時中說，這意味不能因為入境篩檢陰性就覺得放心，把人都放在一起或放到社區，重點還是隔離檢疫和自主健康管理。執行篩檢政策要根據科學實證一步步做。

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