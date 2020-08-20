彰化主張採檢屬地方權責　陳時中駁：指揮中心開設時「由中央授權」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

彰化衛生局採檢居家檢疫無症狀者揪出1名確診個案，但做法不符中央規範引發爭議，中央流行疫情指揮中心要求政風調查，彰化縣衛生局長葉彥伯認為疫調屬於地方權責。指揮中心指揮官陳時中今（20）日表示，指揮中心開設時，地方應該依照中央授權去做。他也提到，政風調查範圍不僅是貪贓枉法，也包含行政違常，主要是釐清事實，調查預計5天完成。

陳時中今（20）日接受廣播專訪時重申，指揮中心的職責應該要掌握所有情況，看起來與程序不符的事情應該進行調查，看是作為政策精進，或者程序是否符合規定等，都要去釐清。

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本次調查由政風介入，陳時中感嘆「政風好像被污名化了」，他解釋，其實不僅是不法行為、貪贓枉法，出現行政違常情況主管機關也會請政風瞭解，彰化此案就是如此。「如果由我們去查就會被說吃案、壓案」陳時中說，雖然政風調查壓力比較大，經過討論後認為事情還是應該清楚展現。

▲▼陳時中上周玉蔻廣播節目。（圖／記者宋良義攝）

陳時中表示，居家檢疫者不可以外出，除非有就醫必要才會安排，既然該案檢疫中且無症狀，怎麼會前往就醫？這是本案不太瞭解的地方。而且防疫單位詢問時，對方還一度說「病人回憶2天前有咳嗽」前一波疫調都說無症狀，程序有問題才開始說可能有症狀，這樣後續會沒完沒了。

葉彥伯主張疫調採檢屬於地方權責。陳時中則表示，當疫情已經達到中央流行指揮中心開設的情況應該依照中央下令進行，他也說，彰化要做並不是不行，但應該要報告，如果指揮中心成立之後中央不知情，將來防疫會有問題。