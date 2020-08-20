彰化半年採檢無症狀者超過3位數　陳時中：若有醫師判斷追回經費可能性小

▲陳時中上周玉蔻廣播節目。（圖／記者宋良義攝）

記者崔至雲／台北報導

彰化衛生局採檢居家檢疫無症狀者揪出1名確診個案，但做法不符中央規範、且自行檢驗期間已長達半年，引發爭議。指揮中心指揮官陳時中今（20）日表示，對於彰化縣為什麼沒有通報需要再釐清，但若經調查發現採檢都經由專業醫師判斷，要追回經費的可能性就比較小。

陳時中今日上周玉蔻的廣播節目「周玉蔻嗆新聞」，隨後接受媒體訪問時，有媒體問到，彰化縣衛生局早在1月未通知指揮中心的情況下，便自行開始對無症狀居家檢疫者進行採檢，是否有被騙的感覺？

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陳時中雖然沒有正面回應是否有被騙的感覺，但他表示，「應該說彰化為什麼沒有通報？」目前要讓事實釐清，再來做後續決定，但追回經費可能性比較小，還是會尊重醫師判斷，除非半年的採檢都沒有經過醫師判斷，這樣就會要追回經費，但只要有經過專業醫師判斷，就有符合要求。

陳時中也提到，目前看來，彰化縣私下檢疫已有6個月的時間，且已經採檢了「超過3位數」的人，但指揮中心並不知道彰化自己弄了一套做法，因此也要政風單位去查，看衛福部或疾管署有無疏失，這樣如果有錯，也不會被隱瞞。

另外，國內目前入境管制仍以居家檢疫14天為主，僅有菲律賓因為疫情嚴峻，從7月26日開始實施入境全面篩檢，有媒體報導指出，指揮中心研擬將入境篩檢擴大至12國。陳時中受訪時則語帶保留，僅說「任何一種根據疫情變化策略改變都有可能」，還需看菲律賓的執行狀況。



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