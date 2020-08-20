擬擴大12國全面入境篩檢？陳時中：依疫情變化的策略改變都有可能

▲陳時中上周玉蔻廣播節目，接受媒體訪問。（圖／記者宋良義攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內目前入境管制仍以居家檢疫14天為主，僅有菲律賓因為疫情嚴峻，從7月26日開始實施入境全面篩檢，有媒體報導指出，指揮中心研擬將入境篩檢擴大至12國。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（20）日受訪時語帶保留，僅說「任何一種根據疫情變化策略改變都有可能」還需看菲律賓的執行狀況。

菲律賓目前為世界衛生組織西太平洋區署疫情最嚴峻的國家之一，且近期國內不斷出現來自菲律賓的境外移入病例，指揮中心接連提升對菲律賓入境管理，除入境全面採檢，也要求全部都必須進入集中檢疫場所接受檢疫14天。不過，傳出相關措施也要擴大至其他同樣高風險的12個國家、地區，入境全面接受採檢。

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陳時中受訪被問及此事時僅回應，任何一種根據疫情變化策略改變都有可能，但是，要有相對更清楚的科學證據。菲律賓和其他國家做法不同，理由很清楚，根據這樣案例執行情況，看執行效果有無意義，不是每件事情做了都有好處，沒有意義就不會擴大實施，有幫助就會擴大來做。

至於把各個國家進行風險分級，陳時中說，一直有這樣做，特別是現在變化太快，那把幾國做些分類看看，決策再進行研判。

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