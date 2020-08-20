國民黨聲援葉彥伯：彰化衛生局沒做篩檢　確診個案就沒人發現

▲國民黨聲援彰化縣衛生局。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導



針對彰化衛生局主動採檢自美返台居家檢疫的無症狀少年，遭中央流行疫情指揮中心下令政風調查，國民黨20日聲援彰化衛生局，呼籲執政黨接受各方建言，防疫不該夾雜政治的盤算，評估檢討現行採檢政策，停止消費醫事人員的作為，如果彰化縣衛生局長葉彥伯沒做這件事，個案就沒人發現。

國民黨副秘書長李彥秀、中華民國防疫學會理事長王任賢20日上午召開記者會。李彥秀表示，防疫應該是專業評估，以杜絕傳染病傳染、蔓延為最重要的核心價值，不該夾雜政治的盤算、打壓、放話。但遺憾的是，在8月17日傳出的案485境外移入確診病例，過程中卻看到中央劍指地方，指揮中心急著放話、帶風向，這樣劍拔弩張的作法，對於民眾期待的防疫結果，有什麼正面助益？應該找出漏洞，不是帶風向。

李彥秀指出，彰化縣政府在執行轄區內防治工作時，如果採取了更有效的措施，指揮中心應該要亡羊補牢、滾動修正及補充中央的防疫流程；如果認為地方的措施有需要調整之處，可以透過衛政、疾管署去瞭解溝通討論，但指揮中心卻急著端出「政風」，不免讓人認為是不是彰化縣這陣子功高震主，又或是要預先對彰化縣與台大公衛即將公布的萬人檢測計畫結果下噤口令？

王任賢則提出批評陳時中根本搞錯對象「錯把馮京當馬涼」，磐石艦全面篩檢，醫療院所認為高風險也一樣可以做！彰化縣衛生局評估有風險就去做，陳時中罰的原因在哪裡？他批指揮中心第一天甩鍋費用，第二天說沒有做防護，衛生局怎麼會沒有做防護？

王任賢質疑，彰化縣衛生局萬人抽血檢驗計劃是為老百姓解惑的研究，為何中央流行疫情指揮中心一開始就在阻礙收案？彰化縣衛生局在收案抽血時並非第一次不慎收到居家檢疫中的個案，為何以前沒有糾正，出現陽性個案才糾正，是不是故意在養案？

王任賢表示，彰化縣因為收到轄區內的居家檢疫個案，就被陳時中要求政風調查，請問這是依據傳染病防治法那一條辦理？

李彥秀強調，雖然陳時中19日改稱由政風調查，是因其為相對公正之第三方，但依據「政風機構人員設置管理條例」，政風機構掌理廉政、貪瀆、不法、公務機密、機關安全，面對全國各縣市過去這8個月來，辛勤、努力的堅守住疫情，陳時中顯然並未理解「政風」對於基層人員來說，是不可承受之重，更是對地方防疫付出的一大桶冷水。

因此，李彥秀呼籲執政黨放下「沒辦法解決問題，就解決提出問題的人」的習慣，大方接受無論是學界、抑或多位縣市首長的建言，評估檢討現行採檢政策，不能只因為台灣有健保制度、就醫便利，就拿每一位第一線的醫師當篩檢試劑，如此作法將讓醫事人員情何以堪。





▲彰化縣衛生局長葉彥伯強調一切都依規範依法行政。（圖／記者唐詠絮攝）