國民黨團力挺彰化縣衛生局　籲陳時中停止「政治防疫」

▲國民黨團召開記者會力挺彰化縣政府。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

彰化縣衛生局採檢無症狀者，意外發現十多歲自美返台少年確診新冠肺炎，卻遭衛福部政風處介入調查，引發軒然大波。國民黨團20日召開記者會強力聲援彰化縣政府，並呼籲衛福部長陳時中停止「政治防疫」，應停止政風調查，啟動中央及地方政府的對話，才是疫情指揮中心應該做的事。

總召林為洲表示，檢疫篩檢都是地方政府權責，且彰化縣政府所有篩檢資料都有上報中央及健保支付系統，中央隨時可以查。此外，中央必須提出具體方案，不要地方政府積極作為，反而受到中央政府打壓，「醫治一位病患要花費健保210萬元，每位篩檢只要6千元，為減少社會成本支出，彰化縣政府超前部署篩檢絕對值得。」

黨團書記長林奕華表示，最近多起從台灣離境出國才被外國政府確診染疫，而且尚有本土感染者未找到感染源，只有做好邊境檢疫才能有效控制疫情。且政風主管機關是法務部，不是衛福部，怎麼變成疫情指揮中心手中的權力？她呼籲停止政風調查，啟動中央、地方政府對話，才是中央疫情指揮中心應有的作為。

副書記長謝衣鳯指出，昨天晚上開始就有網軍在帶風向說彰化縣政府違法篩檢，這是對基層公衛及醫護人員士氣上的打擊。她指出，磐石艦疫情爆發期間，陳時中曾讓居家隔離檢疫者5日後可自行到醫院檢疫，現在卻質疑彰化縣衛生局的作法，完全是兩套標準。

謝衣鳯強調，葉局長的行為，衛福部行政調查即可釐清，而不是啟動政風調查，反而讓全國基層醫護人員灰心。

立委李貴敏也批評，民進黨政府很多專業的事情不讓專業的人處理，而是政治化處理，彰化縣跨黨派各級民意代表都没有反對葉局長的作法，且縣市長政府所有作法都有通報中央，中央若對地方作法不認同，這麼長的時間，為何不找地方政府溝通？認為這是中央政府的失職。