侯友宜肯定彰化衛生局：揭發「無症狀確診者很多」入境成漏洞





▲侯友宜受訪。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

新北市長侯友宜20日表示，謝謝彰化縣衛生局積極的作為，讓大家知道無症狀確診者其實很多，在入境的過程中沒篩出來，造成防疫漏洞，彰化這樣的作為他是肯定的。

侯友宜說，彰化衛生局主動、積極、負責，在居家檢疫這段時間做篩檢，找出了無症狀的確診者，這些作為可以理解也可以肯定，但中央對彰化這些作為有不一樣的看法，他都給予尊重，中央跟地方仍然要合作，最重要的是找出更好的方式。

侯友宜表示，從彰化這個例子讓我們了解到入境者進到台灣境內，除了居家檢疫14天，同時有必要進行普篩，才可以防堵國境有防疫的漏洞。

針對指揮中心19日提出12個高風險國家要入境篩檢，侯友宜說，謝謝中央聽到他的呼籲，入境者一定在居家檢疫這段期間要全面普篩，再加上嚴格的居家檢疫，雖然剛開始他們並沒有採取作為，現在陸續開始評估高風險先行普篩，最起碼也要再做滾動式修正，落實他不斷建議的「入境者全面普篩」的目標跟方向，

侯友宜強調，他尊重中央的作法，當然中央如果在量能足，而且可以有所作為，很清楚的讓入境者在居家檢疫這段時間，能夠做好更佳的防疫嚴謹的話，他還是支持入境者在居家檢疫的這段期間能夠全面普篩，不過也樂見中央已經在滾動式修正、調整步伐，朝向全面入境者已經從高風險12國家開始做起。