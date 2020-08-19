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疫情解封賭客「報復性下注」　警3個月查獲網路簽賭金額4.6億

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▲刑事局19日宣布偵破「老虎9999」等職業賽事簽賭網站，查獲大批證物。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局19日宣布偵破「老虎9999」等職業賽事簽賭網站，查獲大批證物。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未停歇，台灣部分從事網路賭博業者見歐美部分職業運動賽事開打，看準國內賭客蠢蠢欲動，刑事局日前鎖定國內大型簽賭網站掃蕩，在近3個月內逮捕「博金99」、「老虎9999」運動博弈網站總監張姓男子（33歲）及旗下組頭、業務等26人，警方透過查扣電腦主機進行數位鑑識還原，統計該集團收受國內外簽賭金額超過4億6千萬元，目前正循線追查上游金主。

▲刑事局19日宣布偵破「老虎9999」等職業賽事簽賭網站，查獲大批證物。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局19日宣布偵破「老虎9999」等職業賽事簽賭網站，查獲大批證物。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵九大隊經過長期蒐證監控，分析上述賭博網站總計分布在台北、桃園、台中、雲林、嘉義、高雄市等地，刑事局會同各地警方在8月10日展開掃蕩，動員上百名警力分赴各地逮捕26名運動賽事簽賭組頭幹部。

警方並查扣多台電腦、行動電話、銀行存摺，隨身碟、六合彩簽賭單據等證物，刑事局表示，今年初因新冠肺炎疫情興起，國內不少職業賽事簽賭網站都因此暫停營業，但因近來台灣疫情平穩後賭風再度盛行，警方訊後將上述涉案人依賭博罪嫌送辦，並將持續監控掃蕩相關不法產業。

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