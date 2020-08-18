竹科離職工程師架博弈網站　招攬移工投注...辯「提供優質遊戲空間」

記者張君豪／台北報導

一名曾任職竹科的軟體工程師，離職後自行創業成立資訊公司販售維修電腦設備，但他暗中架設網站經營「Casino Viet Dai」線上博弈網站，提供百家樂、賽馬、骰盅等網路賭博，並專門招攬新竹地區越南移工投注賭博；為了規避警方查緝，要求越南移工到4大超商門市購買遊戲點數卡兌「金兔幣」對賭，吳姓工程師（49歲）辯稱是想像市售博弈遊戲「星城online」般提供外籍移工一個優質放鬆的遊戲空間，但警方日前收網逮捕該集團8名成員。

▲新竹縣竹北區一家半導體設備公司涉嫌暗中經營賭博網站，警方破門逮捕吳姓負責人。（圖／記者張君豪翻攝）





▲新竹縣竹北區一家半導體設備公司涉嫌暗中經營賭博網站遭警方破門查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局國際刑警科第二隊今年初接獲情資，指稱吳姓工程師在新竹縣竹北市自家透天厝豪宅開立半導體設備公司，對外假借販售二手半導體機台，實際則在該處架設「Casino Viet Dai」線上博弈網站，趁新冠肺炎（covid-19）疫情期間越南移工難以返鄉之際，透過臉書成立線上賭博粉絲專頁「www.cvd777.com」向在台越南移工招攬投注賭博牟利。

▲新竹縣竹北區一家半導體設備公司涉嫌暗中經營賭博網站，警方查扣主機等證物。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，根據越南國家法律規定，賭博罪可處6月到3年有期徒刑，不少越南博弈網站都架設海外，吳姓工程師也因此認為在台設越南博弈網站有利可圖，加上日前發生越南移工沈迷賭博，欠下大批賭債遭同鄉綁架勒贖問題，嚴重影響台灣治安。

警方今年3月接獲情資後，透過曾參與設計該賭博網站的離職人員當「內鬼」指證暗，警方得以突破隱身在資訊公司後面的賭博網站伺服器位置，並將上述情資，報請台灣新竹地檢署檢察官賴佳琪指揮，與新竹縣警刑事警察大隊共組專案小組投入調查。

警於今年7、8月間到吳男公司搜索，查扣線上博弈6台電腦主機，警方透過經數位鑑識，發現越南籍賭客投注、對帳紀錄，最後拘提吳姓犯嫌到案，警訊後依賭博罪嫌，將賭博網站業務、工程師、員工等8人移送新竹地檢署偵辦。

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