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1天洗上億元！檢警查全台最大洗錢集團　幕後金主身價百億「意外」失聯

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▲▼新力旺國際控股集團總裁莊周文。（圖／翻攝新力旺控股官網）

▲新力旺國際控股集團莊姓總裁在搜索時意外失聯。（圖／翻攝新力旺控股官網）

記者李忠憲／台中報導

檢警追查全台最大洗錢集團，發現幕後金主竟是橫跨中國大陸、東南亞，身價上百億的新力旺國際控股集團莊姓總裁。據了解，莊男疑似經營線上賭博及地下匯兌，並成立多個公司進行洗錢，洗錢金額一天就破億，淨賺300萬元手續費。檢警日前搜索，莊男卻「意外」失聯，全案仍由檢警持續偵辦中。

刑事警察局日前破獲全台最大洗錢水房，每天經手經額上億，抽3%手續費就淨賺300萬元。經查發現，該集團涉嫌幫賭博網站洗錢，由於賭客人數驚人，經循線鎖定幕後金主，就是新力旺集團莊姓總裁。

專案小組本月初見時機成熟，兵分多路進行搜索，集團大樓、莊男住處等地都沒放過。但莊男疑似先掌握消息，當天失聯至今仍下落不明。據了解，莊男日前也新創一個網路媒體，找來不少原本是主流媒體的記者，檢警也當天也進入該媒體內進入搜索；另外的遊戲部門已在搜索後已關閉。

據了解，該名莊姓總裁是從電解水業務起家，後來轉往中國大陸和東南亞國家，成立多家公司，事業版圖遍及各產業。除了本業外，他在國內併購線上遊戲業者，知名餐飲集團，還入股博弈電子設備業。

他在馬來西亞成立控股集團科技和建設公司，柬埔寨投資土地開發，也擔任寮國國家建設銀行，和東盟工業園區董事，資產雄厚。之前還花8千萬買下亞洲第一艘海上超跑遊艇，去年在安平港風光舉辦交船儀式，只為了打造全台最大遊艇碼頭。

由於莊姓總裁出手大方，也結識不少政商名流。他在東南亞因為發展有成，還獲得多個皇室冊封。由馬來西亞元首冊封的丹斯里，和拿督斯里級別相等，全球只有250人能獲得這份榮耀，而莊姓總裁是全台第一人，也曾獲頒柬埔寨國家勛爵殊榮，並在印尼大皇宮，受印尼國王冊封為王子。莊男意氣風發，卻成了跨境洗錢集團的幕後金主，遭檢警追緝。

臉書粉專「反老鼠會聯盟」對此也證實，莊男就是新力旺國際控股集團總裁。

刑事局中部打擊犯罪中心對此表示，此案由檢察官指揮，全案目前仍在行動中，相關案情不便說明。

網友譽為「美白神霜」

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