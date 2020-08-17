明德外役監脫逃犯連三榮容貌曝！　刑事局發布查緝專刊

▲明德外役監犯人連三榮日前逃脫，刑事局17日下午發布查緝專刊。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

法務部矯正署明德外役監一名因違反槍砲彈藥刀械管制條例入獄的受刑人連三榮，14日趁自主監外作業時潛逃，台南警方曾在外攔查到他駕車受檢，他倒車衝撞警員後，警方開槍還擊打破輪胎，連嫌卻跳入灌溉大圳後逃逸。刑事局17日下午發布「重要緊急查緝資訊」將連男列為查緝要犯，並註明「查緝時請注意本身安全」。

▲明德外役監犯人連三榮日前逃脫，刑事局17日下午發布查緝專刊。（圖／記者張君豪翻攝）

根據刑事局查緝專刊，從明德外役監脫逃的連三榮（59歲）身高約175公分，蓄短髮中等身材，警方研判他住家在台南新營，可能會憑藉地緣熟稔度在台南地區躲藏，刑事局發布查緝並通告全台警員，連男逃亡過程曾衝撞同仁，圍捕時要注意自身安全。

連嫌曾在2013年1月10日在台南某停車場接手3把制式手槍及子彈38顆，麻豆分局警獲悉消息後，同月17日前往連男租屋處埋伏，雙方對峙發生駁火，連男在新營中興、延平路口於落網，當場被查扣2把手槍、36顆子彈，依非法持有手槍罪移送法辦。

當時連男落網後向檢警供稱，自己過去擁有上億元身價，家裡常大方宴客、招待親朋好友，不過因好賭成性，積欠大批賭債敗光家產，因此涉入多起債務糾紛才會擁槍自重防身，卻超警方找上門才會當街駁火，因此遭判刑入獄6年半。

【其他新聞】



►獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！北市擁多處精華房產 警恐淪「免費保鑣」

►以一打三！館長師父騎車遇行車糾紛遭包圍 輕鬆一打三辯自衛法官認互毆裁罰

►獨／羅霈穎床頭藥物曝光！長期失眠求診身心科 嚴重副作用會痙攣昏迷

最新、最強美白好物



炎炎夏日靠這瓶