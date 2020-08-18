「孕婦車手集團」橫行全台領千萬贓款　19歲孕女「不符羈押要件」成漏洞

記者張君豪／台北報導

19歲的孕婦居然下海當詐騙集團車手頭，橫行台北市北投區提領詐騙拜害人贓款，根據警方統計，19歲女子朱慧靜率領的車手集團涉嫌在短短3個月內提領接近2千萬元，該集團涉及盜領贓款金額可能破億，但歹徒看準朱女懷孕5個月以上不符羈押的法律規定，李女甚至邀約同樣懷孕的閨蜜藍女下海當車手；刑事局偵七大隊第一隊日前收網逮捕該車手集團朱女、李男及旗下車手等20人。

▲車手集團利用孕婦領款避免羈押儼然鑽法律漏洞。（圖／記者張君豪翻攝）

▲車手集團利用孕婦領款避免羈押儼然鑽法律漏洞。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，該車手集團結合上游詐騙集團，負責提領被害民眾匯出的贓款，盜領贓款足跡遍及台北、新北、宜蘭、新竹、苗栗、南投等地，以各地商旅、汽車旅館當作車手聚集地點，利用超商ATM領錢，和偵辦詐騙案件的檢警比速度，在警方設定警示帳戶前把錢提出轉給上游詐騙集團。

▲車手集團利用孕婦領款避免羈押儼然鑽法律漏洞。（圖／記者張君豪翻攝）

警方歷經3個月跟監調查，發現該集團由中國一名台灣籍陳姓男子指揮，並由金主組織孕婦車手集團，提領贓款後再透過地下匯兌管道把錢送往大陸；警方在今年5月底在北投區逮捕一名謝姓車手並搜出20多萬元現金、多張提款卡。

刑事局更在7月8日、30日與本月5日收網逮捕幕後金主、個資供應商、地下匯兌業者，以及朱女、李男2車手頭與旗下男女車手等20人，但因為朱女身懷六甲不符合羈押要件，儼然成為詐騙集團車手領錢脫罪的典範，未來檢警如何修法因應則有待觀察。

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