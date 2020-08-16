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網購書城「讀冊生活」個資外洩 　老師接到「客服」來電遭詐79萬

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▲TAZZE讀冊生活網路書店驚傳個資外洩，今年逾230消費者遭詐騙，警方16日發布預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲TAZZE讀冊生活網路書店驚傳個資外洩，今年逾230消費者遭詐騙，警方16日發布預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事警察局16日對網路書店「TAAZE讀冊生活」疑似會員個資外洩對消費者提出預警！警政署165反詐騙諮詢專線統計：從今年迄今，「TAZZE讀冊生活」消費後遭詐騙人數已達230人，上週更高達45人（占該週詐騙案類19.5%）經統計財損金額達新臺幣2,200萬餘元。

警方研判該網購平台個資已外流！警方並提醒消費者，消費金額扣款解除分期並非新興詐騙手法，只是老舊詐騙手法再更新，詐騙集團按圖索驥打電話給消費者，冒充網站、銀行客服誘導民眾操作網路銀行、實體ATM騙匯、儼然把民眾當現金提款機！

新北市1名35歲許姓教師日前在網路書店「TAAZE讀冊生活」購買書籍花費930元，之後接到客服詐騙電話，歹徒聲稱作業疏失，致系統將誤設分期扣款，指被害人將被連續扣繳12個月，所以要協助取消訂單設定。

詐騙集團隨後假冒銀行客服，指示被害人操作網銀解除付款，該教師依照歹徒指示操作網路銀行APP，結果把帳戶餘額都匯給詐騙集團，發現受騙時總共匯出財損高達新臺幣79萬餘元。

刑事局表示，165反詐騙諮詢專線統計，網路書店「TAAZE讀冊生活」疑因持續發生消費者個資外洩情形，上週高達45名民眾報案受騙，躍居解除分期付款詐騙排行之榜首，顯然「TAAZE讀冊」業者資安防護出現漏洞，籲民眾慎選資安防護完善優良電商，才能保障自身消費財產安全。

刑事警察局亦再次呼籲，民眾接到陌生來電只要聽到「誤設分期付款」、「重複扣款」、「連續扣款」、「需配合操作ATM或網路銀行」「取消交易」、「解除設定」等關鍵字就一定是詐騙，警方強調ATM、網銀都沒有解除扣款功能，民眾若懷疑遭詐騙歡迎撥打165反詐騙專線諮詢。

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