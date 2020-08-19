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快訊／中山大學撤銷「李眉蓁碩士學位」！3外審委員認：抄襲情節嚴重

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▲▼李眉蓁16日掃街謝票 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市長補選已落幕，不過競選期間，國民黨候選人李眉蓁被爆出碩士論文高達96%抄襲，對此，李眉蓁曾公開表示，願主動放棄碩士學位。中山大學則啟動審查機制，社會科學院召開第二次審查會，決議結果出爐，外審委員均認為抄襲事證明確，決議報請學校撤銷李眉蓁碩士學位。

中山大學表示，針對學術倫理案件，均秉持公平、公正、客觀、明快之原則個案審定。學位論文經審定抄襲之學生，將依法撤銷學位，其指導教授另提送校教評會審議相關責任。

中山大學強調，為確保學位論文品質，本校繼今年四月取消論文永不公開之授權選項後，七月經校級教評會通過更嚴謹的學位論文品保機制，包括要求學生提前完成學術倫理教育課程；並加強學生於口試前的論文比對檢核，畢業時應繳交「經指導教授簽署之論文比對結果」及「恪遵學術倫理聲明書」至系所存查，方得畢業離校。

校方表示，學校除已有反抄襲Turnitin比對系統外，將增購快刀（ PPvS）中文版論文原創性比對系統，以提升中文比對效能。各項措施皆已公告周知全校師生遵循，將推動學位論文品保全面電子化檢核。

中山大學決議如下：

一、本案經送三位校外專業公正人士審查，三位審查人均認為抄襲事證明確。

二、經本次會議出席委員討論與投票，全數同意李生論文抄襲情節嚴重，抄襲案成立，依學位授予之相關規定，決議報請學校撤銷李生之碩士學位。

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關鍵字：

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