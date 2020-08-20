蔬食漢堡店遭爆苛扣薪水　犯錯就扣1000！加碼指控：髒...有蟑螂老鼠糞尿

▲員工控訴雇主藉故扣薪，加碼爆料店家內場及倉庫環境髒亂。（圖／翻攝自爆料公社）

記者許宥孺／高雄報導

高雄知名速食店「扭登和New Danhurf」爆出勞資糾紛，楠梓店工讀生在臉書爆料公社指出，老闆總會以各種「藉口」扣薪水，另還加碼爆料廚房環境髒亂，並使用過期食品給客人食用。對此，高雄市衛生局及勞工局都已介入了解，若店家無法改善衛生環境，以及提出薪資不合理原因，將會依法進行裁處。事發之後，扭登和漢堡店也在粉絲專頁上貼出聲明稿。

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▲▼員工控訴雇主藉故扣薪，加碼爆料店家內場及倉庫環境髒亂。（圖／翻攝自爆料公社）

網友在爆料公社上指出，「老闆總是會以各種『藉口』扣員工薪水，犯錯也會被扣薪，且扣錢都是1000元起跳的，一開始是未做滿三個月離職會被扣薪，後來又改成六個月，近期則又是改成了一年，這些奇怪的規定，面試時從來不曾提過」。

網友又提到，「廚房相當髒亂不堪，蟑螂到處都是，也常看到老鼠，部分食品也無照法規規定的方式擺放」、「炸鍋的油每次都只換一半，漏掉一半舊的，再加一半新的」、「曾發現咖啡使用的奶球已過期，告知店長後，店長反映給老闆，得到的回覆是『沒關係，那可以繼續用』」、「倉庫也非常凌亂且骯髒，許多物品上都有蟑螂老鼠的糞便及尿液」。

▲員工拍下倉庫出現大老鼠。（圖／翻攝自爆料公社）

高雄市衛生局表示，19日派員稽查至漢堡店稽查環境及食品衛生，現場員工均有配戴口罩，稽查時現場未發現有逾期食品及未發現老鼠蹤跡，經現場以油脂檢測器檢測油炸油總極性化合物，結果檢測值(15.5%)符合標準(25%以下)。

食品衛生科代理科長李欣南指出，另查現場炸油區牆壁髒汙、作業區地板環境髒汙、冰勺未有專區放置、食材或原料未離地放置等缺失，未符合食品良好衛生規範準則之規定，已依食安法第8條規定開立限期改善通知單，令業者於109年9月2日前改善，屆時再行後續複查，如再次稽查結果仍未完成改善，可依食安法第44條第1項第1款規定處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

▲衛生局19日到店稽查，油脂檢測合格。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局19日到店家進行稽查，發現店家缺失。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市勞工局主任秘書皮忠謀表示，網友在臉書社團爆料店家苛扣薪資及未依法給付工資部分，經介入了解，就高雄店部分，勞工局認為，該店家在一例一休、出勤紀錄及國定假日加班費部分有不合理的地方，目前已按照行政程序法相關規範，要求雇主提出說明，若無法提出完整說明，將依法裁處，因違反3條法令，每一條可分別裁處2萬元至100萬元。

而事情發生過後，店家也在臉書粉絲團貼出聲明稿，「員工相關事宜皆合法處理，所有待遇皆優於勞基法，也已懲處相關失職人員，謝謝您，這次總部責無旁貸，會謹記教訓，未來專注在提升員工福利！」

扭登和漢堡強調，所有勞資爭議皆已處理並結清，目前在職員工薪資福利皆優於勞基法，員工與老闆至勞工局調解中，有人向公社反映時，尚在走調解程序。

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