搶救花防部士兵畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

記者蕭可正、陳韻如／花蓮報導

花蓮19日深夜發生一起槍擊案件！20多歲黎姓男子因追求心儀女子不成，19日深夜約情敵到市區談判，雙方爆發激烈口角，黎男竟持預藏的霰彈槍朝著在一旁與友人聊天的花防部余姓士兵射擊。事後救援畫面曝光，只見余男當時全身癱軟，迷彩衣上全是彈孔、血跡，而衣服一掀開，血彈痕布滿全身，畫面相當駭人。

▲花防部士兵傷勢曝光，全身血彈痕有如蜂窩，畫面相當駭人。（圖／記者蕭可正翻攝）

事發後余男的救護畫面曝光，余男中槍後痛苦的癱坐在椅子上，且血流如注，穿著的迷彩衣上也全是彈孔、血跡，救護人員趕抵現場並將其衣服脫掉後，發現余男身上甚至是臉部都布滿血彈痕，其友人見狀嚇傻，而警消人員則緊急處理傷口後將他送醫搶救。

▲警消人員到場時，余男痛苦癱坐在椅上。（圖／記者蕭可正翻攝）

對此，陸軍花東防衛指揮部20日一早出面澄清，表示遭到槍擊的余姓士兵昨晚休假期間前往車行與羅姓友人聊天，不料黎男卻突持槍朝著車行內射擊，余男是遭到流彈波及，並非介入調解感情糾紛而遭開槍。

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