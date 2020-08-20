橋頭桶屍／冷血情侶恐怖虐毆20hrs…裝桶淋鹽酸棄屍！「一個動作」逃殺人罪

記者吳奕靖、莊智勝／彰化報導

高雄橋頭桶屍案今宣布偵結，嫌犯吳男及熊女涉嫌虐毆死者林婦（60歲）長達20小時，致其傷勢過重、橫紋肌溶解死亡，隨後2人還買來橘色塑膠桶、鹽酸、水泥等物，將林婦屍體裝桶後倒入鹽酸腐蝕，再以水泥覆蓋，掩埋在橋頭一處人跡罕至的空地內，直到6年後除草工人才意外發現桶屍，全案因此曝光。檢方深入調查後，發現吳、熊2人在林婦死亡後不久，還試圖施以人工呼吸搶救，且林婦身上並未發現明顯致命傷，因此未依殺人罪嫌起訴2人，認為整起案件為2人一時氣憤所致，因此以傷害致死罪嫌起訴。

▲橋頭捷運站旁空地109年4月初發現桶屍 。（圖／資料照）

檢方起訴書指出，吳男與熊女於民國100年至103年間為男女朋友，而死者林婦103年間在鳳山區經營卡拉OK，因想退休顧小孩所以將店面盤讓，雙方接洽後由熊女出資，先給付5000元押金予林，隨後林婦便將鑰匙交付給熊女。吳男、熊女便於103年11月27日搬入卡拉OK，但由於事後該址房東不願繼續承租房屋供租客從事卡拉OK經營，林婦只好向吳男表示無法依約盤讓，雙方遂爆發糾紛。

吳男與熊女認為林婦早已知道房東不願該屋繼續出租從事卡拉OK，但還將店面盤予2人，為此心生不滿，雙方相約103年12月12日下午3時許於店面內碰面商討後續事宜，不料卻當場爆發衝突，熊女憤而拉扯林婦頭髮、吳男掰開林婦右手將其壓制在地，接著由熊女跨坐在林婦身上，手持剪刀剪去她頭髮，並徒手毆打林婦頭、臉部，過程中2人還扯下林婦衣物。

▲林婦因盤讓卡拉OK店面爆發糾紛，慘遭恐怖情侶檔凌虐20小時致死。（圖／資料照）

吳、熊2人逞兇一陣後，為避免林婦離開，於當晚將其帶往屋內2樓後方房間，限制其行動自由。但林婦為求生，晚間6時許趁著吳男疏於監視之際朝著後方防火巷大聲呼救。吳男見狀後怒不可遏，手持球棒狠狠朝著林婦痛毆，致其全身多處骨折、瘀傷。

檢方指出，當時2人明知林婦已身受重傷，但仍未及時處置，持續將其關在房內限制自由，放任林婦傷勢惡化，隨後再於該年12月13日凌晨3時許讓林婦穿上衣服後載往熊女住處，強行餵食林婦摻有安眠藥之礦泉水加強控制行動，並以布塞住其嘴巴防止呼救。最終林婦在遭凌虐20小時後，於同日中午11時因傷勢過重，進而導致橫紋肌溶解死亡。

林婦在瀕死之際，吳男與熊女仍在持續施暴，2人眼見林婦逐漸癱軟，對於暴行已漸無反應，但仍未將其送醫急救，未避免暴行曝光，竟放任林婦等死，直到13日中午12時許，2人確認林婦已無呼吸，遂由熊女為其實施人工呼吸試圖救回，但最終仍回天乏術，2人見鑄下大錯，恐遭警方查緝，因此開始著手計畫棄屍。

起初，吳男於103年12月14日凌晨1時許將林婦屍體載往不詳地點棄置，但事後2人深覺不妥，便於12月16日下午1時許租來自小客車，並前往五金行購買大型塑膠桶、鹽酸、水泥等物，並於12月17日凌晨0時許至埋屍地將林婦遺體挖出，再載往橋頭糖廠南路附近空地，合力將林婦屍體裝入桶內，並由吳男在空地中挖洞，2人再合力將屍體放入桶中，由吳男倒入鹽酸腐蝕遺體，隨後再以水泥覆蓋、埋入洞中，過程中由熊女負責把風，2人棄屍完成後即離開現場，直到109年4月2日上午因該處空地進行除草作業，意外挖出桶屍，全案才因此曝光。

▲在桶屍深埋6年後，109年4月才因工人進行除草作業意外曝光。（圖／資料照）

檢方偵查後認為，吳男及熊女涉犯限制他人行動自由、傷害致死、與遺棄屍體等罪，且2人偵查中還互相推諉犯行，犯後態度不佳。但就報告意旨認2人涉有殺人罪嫌部分，因檢方會同法醫相驗林婦遺體後，雖然發現大面積瘀血、多處骨折等傷勢，但未見身體重要部位明顯致命傷，且死者肋骨旁肌肉組織有壓傷痕跡，應為熊女當下實施人工呼吸所造成，故認為2人雖有傷害致死行為，但難認其毆打時即有殺人犯意。令檢方審酌，吳、熊2人在盤讓卡拉OK前與林婦並不相識，且雙方僅有5000元之債務關係，勘認主觀上2人並無欲置林婦於死之殺人犯意，應僅因一時氣憤所致，因此最終依傷害致死罪嫌將2人起訴。

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▼林婦被裝入橘色塑膠桶內，並以鹽酸腐蝕、水泥覆蓋後，再深埋入空地底下。（圖／資料照）