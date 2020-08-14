辣正妹夏天不敢穿比基尼！尷尬曝「微笑線黑嚕嚕」　醫3招讓妳超敢秀

▲夏天到海邊必換上比基尼。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

炎炎夏日，不少女生到海邊都會換上比基尼秀出好身材！不過近日皮膚科卻接獲不少女性案例，同樣都主訴因為想穿熱褲或是比基尼，不過「屁股蛋」卻因為長期久坐而色素沉澱，甚至還悶出痘痘的困擾。皮膚科醫師建議，應穿著寬鬆衣物、擦乳液滋潤，並且適時站起來活動促進血液循環，就不易色素沉積找上屁股微笑線。

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▲吉田醫學美容中心院長曾哲凰。（圖／記者許宥孺攝）

▲曾哲凰醫師指出女生最在意的「屁股微笑線」暗沉。（圖／記者許宥孺攝）

吉田醫學美容中心院長曾哲凰表示，近期有一位正妹到院看診，尷尬地向他表示，「整個暑假我都不敢穿比基尼，尤其穿短褲上樓梯的時候，都不敢走在男朋友前面，真的非常困擾」。經了解女子的生活習慣，才知道女子是因為長期在辦公室久坐，加上有騎腳踏車的習慣，所以才會造成屁股蛋下緣反黑。

曾哲凰解釋，女子因為久坐的關係，屁股血液循環變得不好，她也不曉得要站起來按摩屁股，慢性發炎就容易造成色素沉澱，建議女子可以每10-15分鐘就站起來按摩屁股，促進血液循環，再來，出門前可以在患部擦點乳液滋潤，另外穿著部分，盡量選擇舒適、寬鬆的衣物。

▲阮綜合醫院皮膚科主任劉昭宏。（圖／記者吳奕靖攝）

除了久坐易造成血液循環不佳之外，穿著偏緊的褲子更容易讓屁股蛋悶出痘痘！阮綜合醫院皮膚科主任劉昭宏表示，夏天女生普遍會穿短裙或短褲，所以大腿或是屁股蛋部分可能會露出來，有些女生就會在意屁股蛋發炎、長痘痘的色素沉積，或是去海邊玩水、泡湯時會被親友說，「怎麼屁股蛋黑黑、髒髒的」。

劉昭宏指出，有些女生愛穿偏緊的褲子，那麼夏天悶熱再加上摩擦，屁股蛋就容易長痘痘，痘痘治療好後通常都會黑黑一塊，色素沉積有時候就是3個月，建議有此類困擾的患者，可以用去角質效果較強的產品把屁股毛囊阻塞部分清潔乾淨。