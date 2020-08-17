立法院成立捷克國會友好聯誼會　將接待參院議長維特齊訪問團

▲中華民國與捷克國會友好聯誼會成立大會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

捷克參議長維特齊與捷克布拉格市長賀瑞普等人將在8月底訪問台灣，國民黨立委萬美玲17日在立法院成立「中華民國與捷克國會友好聯誼會」，盼台捷雙邊在各領域有更多合作。立法院秘書長林志嘉則表示，立法院長游錫堃已邀請維特齊9月1日在立法院議場演說，因此本週三將召集朝野協商，邀請朝野立委當天都能到場共襄盛舉。

「中華民國與捷克國會友好聯誼會」萬美玲擔任會長，國民黨立委許淑華、陳以信、民進黨立委蔡適應擔任副會長；另外，國民黨立委吳怡玎今天也成立「中華民國與西班牙國會議員友好協會」，推舉吳怡玎擔任會長。

萬美玲致詞時表示，感謝外交部以及捷克駐台代表朗樂先生的努力與協助，讓我國與捷克兩國間的友好關係不斷提升，從2016年起，雙方就開始進行「台捷次長級經貿對話會議」，討論雙方經貿合作等相關議題，而兩國2017年已經簽署的「台捷避免雙重課稅協定」，也將於2021年1月1日上路，期望這項協定可創造兩國間更好的租稅優惠及鼓勵投資的友好環境，增進台捷雙邊投資與貿易往來。

▲國民黨立委萬美玲。（圖／記者屠惠剛攝）

萬美玲表示，捷克更是歐洲第一個與台灣簽訂防疫聯署聲明的國家，可見兩國間友好關係，相信兩國能透過此次防疫上的合作，能建立更良好的交流管道，除了為兩國的疫情做出貢獻，也為全世界人類的健康貢獻一分心力。

維特齊將於8月30日到9月5日訪台，並於9月1日參訪立法院，屆時萬美玲將代表聯誼會在立法院接待歡迎捷克議長夫婦及所有團員，希望此次議長的訪台，台灣與捷克不論在政治領域，討論有關自由、民主、主權與人權等共享價值；在技術領域，商談人工智慧、航太與現代化廢棄物處理等項目，都能讓兩國展開更多的合作，讓台捷兩國都能有滿滿的收穫。

立法院秘書長林志嘉致詞時表示，捷克雖然不是邦交國，但跟我們現在的關係非常密切，剛好這個時間躬逢其盛，正好捷克參議長將於8月31日率領90人團包機訪台，9月1日將來立法院演講，「這次捷克參議長來訪，是受到游院長的邀請，所以是我們主動邀請他們，且他們也這麼熱情的來訪問，其實受到很多中國的壓力，但他們還是堅定地來，可以說是對國家非常重大的意義。」

林志嘉表示，游錫堃認為捷克參議長一行人訪台是國家一體的事，有兩件事一定要做，第一是成立中華民國捷克聯誼會，第二則是將在周三召集朝野協商，邀請所有立委9月1日都能到議場共襄盛舉。

▲捷克經濟文化辦事處駐台代表Patrick Rumlar（左）。（圖／記者屠惠剛攝）