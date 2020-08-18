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藝術品交易所得不列入綜所稅　交化部提案修法：分離課稅　

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▲▼民進黨立委何志偉18日於立法院舉行「台灣藝術文化推廣圈」成立大會。（圖／記者林銘翰攝）

▲民進黨立委何志偉18日於立法院舉行「台灣藝術文化推廣圈」成立大會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

文化部長李永得日前表示，為提振整體視覺藝術產業市場，以及鼓勵年輕視覺藝術工作者創作，文化部已在預告修正的《文化藝術獎助條例》中，新增文物或藝術品之交易所得不計入個人綜合所得稅額，採用分離課稅的方式徵納。對此，文化部藝術發展司司長張書豹18日允諾，文化部將在9月提出《文化藝術獎助條例》修法，文化部已針對法治層面進行密集研究。

民進黨立委何志偉、范雲、林楚茵、許智傑、洪申翰18日上午於立法院舉行「台灣藝術文化推廣圈」成立大會，並提出促進我國多元藝術文化素養、提升政府與國人對藝術教育重視、增進藝術教育品質、活絡與永續經營台灣藝術品市場等四大宗旨。

▲▼民進黨立委何志偉18日於立法院舉行「台灣藝術文化推廣圈」成立大會。（圖／記者林銘翰攝）

▲何志偉舉行「台灣藝術文化推廣圈」成立大會。（圖／記者林銘翰攝）

何志偉表示，文化部將推動《文化藝術獎助條例》修正草案，預計下會期將在立法院處理，對藝術品拍賣實行分離課稅，拍賣所得不再併入畫家個人綜合所得稅，期望將過去其它國家或地區的拍賣市場，能夠盡可能的轉移至臺灣，例如香港每年新台幣440億元產值的拍賣市場，期待至少引進一半回台灣。

林楚茵指出，早在20多年前，台灣一度在藝術品拍賣市場非常蓬勃，然而台灣在制度上做了錯誤的選擇，近期受到新冠肺炎疫情的影響，以及港版國安法的實施，藝術品與藝文活動都可能被扣上政治的大帽子，這對台灣剛好是很好的契機，也感謝財政部與文化部皆同意採用分離課稅的方式，鼓勵國內藝術品的拍賣。

范雲則表示，若台灣能轉化本身在藝術文化與科技的能力，讓藝術品在消費市場上有更好的運作，將會是台灣整體社會提升很重要的指標，很高興文化部與立法院能夠帶頭推動，她對於香港的拍賣市場轉移到台灣感到非常期待；許智傑認為，台灣若能藉機趕上這一波拍賣文化，對未來的市場與藝術文化推廣會都有很大的幫助。

洪申翰也說，他對於《文化藝術獎助條例》的修法拭目以待，並且樂觀以對，台灣未來如果要進行社為轉型，藝術家與藝術品創作一定是很關鍵的角色，希望立法院與文化部一同共襄盛舉，讓台灣藝術文化推廣圈能購蕣力運作，並創造更多價值。

對此，張書豹表示，文化部將於9月提出《文化藝術獎助條例》的修法，文化部已針對法治層面進行密集研究，財政部也將配合一起推動。他指出，分離課稅在過去幾年一直都沒有推動成功，很高興現在能夠獲得立委支持，「應該是沒有問題」，未來在稅制分析仍要進行評估，也要盡快與拍賣業者進行溝通，文化部會繼續努力。

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