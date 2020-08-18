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「打電話給柯文哲」　蔡壁如為敗選負責請辭民眾黨組織部召集人

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▲▼台灣民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

代表民眾黨參選高雄市長補選的吳益政，最終僅拿下3萬8千多張選票、4.06％得票率，連保證金都無法拿回，柯文哲首度插旗南台灣就以敗選收場。

對於外界將矛頭指向擔任組織部召集人的立委蔡壁如，蔡壁如18日表示，有跟柯文哲主席通過電話，「如果真的需要我負責，我會辭去黨部職位，組織部召集人」。

民眾黨敗選後抓戰犯，有媒體爆料，指蔡壁如假借南部跑行程機會「自我經營」，還對內聲稱是吳益政不勤跑，只好由她代跑；如今選舉挫敗，原先不停勸進有全國知名度的「擁蔡派」聲勢大減。

蔡壁如表示，有時候媒體要寫要求證一下當事人，昨天晚上吳益政還安慰她，高雄太大了，當初他們辦公室主任排行程，基本上排三線，候選人路線、總幹事路線幫忙跑地方，另一個則是當地組織部主任的路線，去哪個市場、路口都是辦公室主任安排的，候選人突然有什麼事情辦公室主任又會通知。

蔡壁如說，選敗這件事我們要虛心檢討怎麼修正，吳益政說過要負最後結果，「但自己身為總幹事也要承擔」；蔡說，昨晚有跟柯文哲通過電話，「如果真的需要我負責我會辭去黨部職位，組織部召集人」，這段時間後就回歸好好沈澱、檢討自己，希望黨部有比較有能力的人出來領導，專心做一個立委。

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