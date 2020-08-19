台南今早連三震！台鐵「嘉義=善化3級規定辦理」　高鐵「2班車臨停」延誤

國家級警報狂響！台南市六甲區今（19）日11:13再度發生規模4.7地震，地震深度10km，事實上，同樣震央上午已一連發生2起地震。氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，該震央算是靠近六甲斷層，但屬於破碎帶地震，研判後續有2個可能，一個是規模4.7地震為主震；但若規模4以上地震繼續再發生，就需要特別注意是否會引發斷層活動，不排除規模5以上地震之後會跟著來。