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台南今早連三震！台鐵「嘉義=善化3級規定辦理」　高鐵「2班車臨停」延誤

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▲▼台南六甲今天發生連3起地震。（圖／中央氣象局）

▲台南六甲今天發生連3起地震。（圖／中央氣象局）

記者李宜秦／台北報導

台南市六甲區今日上午發生3起地震，氣象局地震測報中心表示，初步研判地震原因為破碎帶地震。交通部台鐵局表示，目前嘉義=善化間按地震3級強規定辦理。高鐵公司則指出，2班次列車（南下621車次、北上120車次）於台南路段臨時停車。

台鐵局表示，08:41位於臺南市政府東北方32.7公里，發生芮氏規模4.2地震，善化3級，新營=台南間按地震3級強規定辦理，經第一班列車以60K/H慢行無異狀，09:03起該區間路線恢復正常行駛，影響5列次57分。

請繼續往下閱讀...

台鐵局指出，11:13在臺南市政府東北方33.3公里，發生芮氏規模4.7地震，新營3級，嘉義=善化間按地震3級強規定辦理。

▲▼1113台南4.7地震。（圖／中央氣象局）

▲今早11：13台南發生規模4.7地震。（圖／中央氣象局）

高鐵公司表示，上午二度地震後，2班次列車（北上612車次、南下109車次）於嘉義路段臨時停車，高鐵公司立即啟動地震應變程序，並依照相關安全規範進行車站及路線巡檢，2班次列車分別於8:37及8:47恢復發車，後續各車站回報巡檢結果均無異常。

高鐵公司指出，在第三起地震發生後，部分路段測得第三級地震告警，造成2班次列車（南下621車次、北上120車次）於台南路段臨時停車，高鐵公司立即啟動地震應變程序，並依照相關安全規範進行車站及路線巡檢，部份列車將有所延誤。

台南市六甲區今早發生3起地震，分別在11:13發生規模4.7地震、在08:33發生規模4.5地震、在08:41發生規模4.2地震。

氣象局地震測報中心表示，初步研判地震原因為破碎帶地震，以目前地震序列來看，認為屬於群震，但會持續觀察後續是否發生較大規模地震。

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