影／台南連3震靠近「六甲斷層」　氣象局揭2可能：若持續，不排除更大規模地震

記者賴文萱／台北報導

國家級警報狂響！台南市六甲區今（19）日11:13再度發生規模4.7地震，地震深度10km，事實上，同樣震央上午已一連發生2起地震。氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，該震央算是靠近六甲斷層，但屬於破碎帶地震，研判後續有2個可能，一個是規模4.7地震為主震；但若規模4以上地震繼續再發生，就需要特別注意是否會引發斷層活動，不排除規模5以上地震之後會跟著來。

▲台南六甲今天發生連3起地震。（圖／中央氣象局）

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▲▼台南11:13發生規模4.7地震，國家級警報狂響。（圖／網友提供）

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，台南今天上午一連發生3起地震，分別是規模4.5、4.2以及4.7，以目前狀況看起來，11:13的地震規模最大。目前研判有2個可能，一個是上午前2起地震屬於前震，規模4.7地震就為主震，如果後續沒有再發生中型以上地震，2天內地震序列應該就會結束。

若是第二種可能就要特別小心，陳國昌說，後續如果持續發生規模4以上地震，這時需要特別注意是否會引發斷層活動，因為該震央附近靠近六甲斷層，不排除規模5以上地震之後會跟著來。

▲11:13台南規模4.7地震。（圖／中央氣象局）

不過，陳國昌也說明，六甲斷層已經非常久沒有大的活動，因此未必有直接關係。另外，以過去30年歷史來看「機會不大」，因為往年紀錄，在該震央周邊地區發生規模4.0以上地震才26次，只有2次規模超過5。氣象局表示，以目前狀況來看，還言之過早，後續將持續觀察。

▲台南上午8分鐘發生兩起地震。（圖／中央氣象局）

▲▼台南同震央上午發生連兩起地震。（圖／中央氣象局）

台南市六甲區在08:33發生規模4.5地震，深度11公里，各地最大震度為台南市、嘉義3級；雲林、高雄2級；南投、台東、彰化1級。在08:41又發生規模4.2地震，深度11公里，各地最大震度為台南、嘉義3級；雲林2級；高雄、台南、南投、澎湖、彰化1級。

同樣在台南市六甲區，11:13再度發生規模4.7地震，地震深度10km，各地最大震度嘉義4級、台南3級、雲林3級、高雄2級、南投2級、彰化2級、台東1級、澎湖1級、花蓮1級、苗栗1級。

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