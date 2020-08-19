快訊／又是同震央！台南六甲11:13規模4.7地震　最大震度4級

▲11:13台南規模4.7地震。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

地牛翻身！台南市六甲區再度發生規模4.7地震，地震深度10km，各地最大震度嘉義4級、台南3級、雲林3級、高雄2級、南投2級、彰化2級、台東1級、澎湖1級、花蓮1級、苗栗1級。事實上，台南市今上午已一連發生2起地震，震央也都位在六甲區，氣象局地震測報中心表示，初步研判地震原因為破碎帶地震，以目前地震序列來看，認為屬於群震，但會持續觀察後續是否發生較大規模地震。

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▲台南上午8分鐘發生兩起地震。（圖／中央氣象局）

▲▼台南同震央上午發生連兩起地震。（圖／中央氣象局）

氣象局地震測報中心課長邱俊達表示，今早台南2起地震，規模、深度都差不多，以地震序列來看，會稱為「群震」，但後續還會繼續觀察發展。若後續有發生規模較大地震，那2起地震就會稱為「前震」。

不過，以歷史上紀錄來說，該震央附近30公里，一年平均會發生2-3起地震，過去附近很少有較大規模地震發生，但目前也不能排除後續會有。至於這樣的狀況是否算罕見？地震測報中心表示，過去也有發生過類似狀況，應該只能說算少見。

台南市六甲區在08:33發生規模4.5地震，深度11公里，各地最大震度為台南市、嘉義3級；雲林、高雄2級；南投、台東、彰化1級。在08:41又發生規模4.2地震，深度11公里，各地最大震度為台南、嘉義3級；雲林2級；高雄、台南、南投、澎湖、彰化1級。

同樣在台南市六甲區，11:13再度發生規模4.7地震，地震深度10km，各地最大震度嘉義4級、台南3級、雲林3級、高雄2級、南投2級、彰化2級、台東1級、澎湖1級、花蓮1級、苗栗1級。

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