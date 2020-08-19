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王世堅籲國民黨讓韓國瑜當黨主席：他起碼有生命力、戰鬥力

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▲台北市議員王世堅 。（資料照／記者李毓康攝）

▲台北市議員王世堅 。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市長補選結果重挫國民黨後，傳聞前高雄市長韓國瑜可能有意參選黨主席，讓藍營大咖「剉咧等」。對此，台北市議員王世堅19日在臉書表示，國民黨不應該切割韓粉，也應該要有人呼籲韓國瑜當黨主席，因為他起碼有生命力、戰鬥力，藍綠才能再戰。

王世堅表示，過去他曾說韓國瑜是嘴巴先生出來的，口才好、爆發力強、生命力旺盛，但缺點就是深度跟廣度不足，對於政府大政只看到部分，卻看不到社會有更多產業需要關心，這叫「一隻田螺煮九碗湯」。

「國民黨選舉輸了，政治輸贏一回事，不要怪誰，怪東怪西，甚至還怪支持者，怪韓流，這個就不對了。」王世堅指出，韓粉政治立場跟台派截然對立，但是他心裡面對韓粉是很尊重，因為韓粉起碼不像國民黨的過去的支持者，還必須動員給予支援、車馬費、有吃的有拿；韓粉都沒有，伙食也自理，這股精神是滿感人的，國民黨不應切割韓粉。

王世堅還說，國民黨現在死氣沉沉，應該要有人呼籲韓國瑜回來當黨主席，「韓國瑜至少生命力旺盛，有起碼的生命力、戰鬥力，藍綠才能再戰，輸贏不論，氣魄由在！」

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