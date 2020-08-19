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獨／選前才流產！韓國瑜爆料李眉蓁吞百顆鵝蛋　助孕名醫心疼：她吃盡所有苦頭

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▲▼國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁選前之夜，韓國瑜站台。（圖／實習記者方敬攝）

▲▼國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁選前之夜，韓國瑜站台。（圖／實習記者方敬攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市長補選在選前之夜，因為前市長韓國瑜幫李眉蓁站台時，爆出「鵝蛋說」惹議，就連李眉蓁也遭到波及受害，不過很多人可能都不知道，李眉蓁為了懷孕，可是吃盡苦頭，《ETtoday新聞雲》記者獲得李眉蓁本人同意之後，採訪協助懷孕的主治醫師郭鴻彰，郭鴻彰看到李眉蓁為了求子：「是一名勇敢的女性」，甚至還透露她在接下國民黨徵召參選之前，才剛流產。

《ETtoday新聞雲》記者獲得李眉蓁本人同意之後，採訪協助李眉蓁懷孕的高雄婦產科名醫郭鴻彰，郭鴻彰一開口就大讚李眉蓁是「勇敢女性」，為了要懷孕可以說是吃盡苦透，郭鴻彰說李眉蓁有「卵巢功能提前衰退」，目前雖然不能確定造成卵巢功能提前衰退的原因是什麼，不過李眉蓁相當幸運，第一次進行人工受孕就成功，但是卻也同時發生「子宮內跟子宮外懷孕」的特殊情況。

▲婦產科名醫郭鴻章透露李眉蓁這一路「求子辛酸」，心疼吃盡苦頭的勇敢女性 。（圖／記者許宥孺攝）

▲婦產科名醫郭鴻彰透露李眉蓁這一路「求子辛酸」，心疼吃盡苦頭的勇敢女性 。（圖／記者許宥孺攝）

▲婦產科名醫郭鴻章透露李眉蓁這一路「求子辛酸」，心疼吃盡苦頭的勇敢女性 。（圖／記者許宥孺攝）

▲婦產科名醫郭鴻彰透露李眉蓁進行人工受孕時，曾發生子宮外孕。（圖／記者許宥孺攝）

郭鴻彰表示當時李眉蓁在進行完人工受孕之後跟先生出國，沒想到就在機場發生肚子嚴重疼痛情況以及合併陰道出血情況，等到回國後來就診，才發現骨盆腔內有一些液體同時還有血水，確定為內出血，這才確認在輸卵管也有一個受精卵，但這顆受精卵逐漸消失，還好最後順利生下一個女兒。

不過就在生下這個女兒之後，陸續還接受過兩三次的人工受孕，但是因為卵太小都沒辦法懷孕成功，直到被徵召參選高雄長補選之前，透過自然方式有懷孕，當時李眉蓁還很高興跟醫師說她懷孕了，但是受精卵並沒有成長，最後萎縮流產。郭鴻彰回想當初李眉蓁來求診的時候，真的很努力，只要時間有空檔就會衝診所來打針，還有跑行程跑一半臨時告假，打完針才又回到行程現場的情況。

▲婦產科名醫郭鴻章透露李眉蓁這一路「求子辛酸」，心疼吃盡苦頭的勇敢女性 。（圖／記者許宥孺攝）

▲婦產科名醫郭鴻彰透露李眉蓁這一路「求子辛酸」，心疼吃盡苦頭的勇敢女性 。（圖／記者許宥孺攝）

這次聽到韓國瑜站台時透露，李眉蓁曾經為了懷孕吃下百顆鵝蛋，隔日成了大家的笑柄，讓郭鴻彰很心疼，因為為了求子，李眉蓁吃過的苦他都看在眼裡，甚至李也私下透露，打針的痛她都忍過了，吃鵝蛋相較打針簡單多了，為了求子她當然會試，所以郭鴻彰才說她是「是一名勇敢的女性」。

▲▼國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁選前之夜，韓國瑜站台。（圖／實習記者方敬攝）

▲▼國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁選前之夜，韓國瑜站台。（圖／實習記者方敬攝）

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