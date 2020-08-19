彰化衛生局採檢遭調查　李貴敏嗆陳時中「好大的官威」：台灣也要出個李文亮？

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者徐斌慎攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣近期不斷傳出新冠肺炎病例，指揮官陳時中仍堅持入境不普篩遭在野黨罵翻，甚至還傳出彰化衛生局「採檢無症狀者確診」遭政風調查。對此，國民黨立委李貴敏在臉書批評「好大的防疫指揮官、好大的官威啊！」

李貴敏19日表示，彰化縣衛生局採檢病例而確診無症狀個案，難道不是為社會掃除防疫隱患？沒有獎勵也就罷了，竟想清算盡責的公務員？衛生福利部政風處到底想查甚麼呢？要查互不隸屬的地方單位有廉政問題？還是洩密？還是查衛生福利部官員怠忽職守或造就防疫黑數？

李貴敏質疑，台灣到底怎麼了？空白授權的時鐘亂轉，拚命帶風向、大內宣；真查出防疫漏洞卻要被清算鬥爭，吹哨者難當！入境不篩、居家檢疫結束也不篩，有洞不補，面子掛不住就下令噤聲，殺雞儆猴。難不成台灣也要出個李文亮嗎？

彰化衛生局主動徵詢、採檢居家檢疫個案，揪出一名自美國返台少年確診新冠肺炎，然而該次採檢可能與中央規範不符，指揮中心要求政風單位進行調查，引發各界議論，批評聲浪不斷。

陳時中19日出面受訪，針對2大疑問提出回應，第一、居家檢疫本已規定不能外出，需釐清中間有無產生漏洞；至於政風單位調查，並非當作犯罪行為，是希望由非直接隸屬單位調查，並進行相關檢討。