《壹傳媒》黎智英被捕　鄭文燦：團結全世界自由力量支援香港

▲《壹傳媒》黎智英被捕，鄭文燦籲團結全世界自由力量支援香港。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

港版國安法一上路，香港警方10日突搜《壹傳媒》負責人黎智英住家，逮捕黎智英及相關人士，桃園市長鄭文燦表示，香港在港版國安法通過以後，北京政府可以在香港設置國安機構，直接執行法律，這代表一國兩制完全結束，也代表北京政府對於香港採取更高壓、更威權的方式來壓制言論自由！

鄭文燦針對媒體訪問其有關《壹傳媒》負責人黎智英被捕，下午港警又進入議場搜索事件，提出上述看法。他指出，包括之前的選舉往後延一年，這已經顯示說全世界的自由力量，應該要團結起來，來支援香港。

鄭文燦表示，香港壹傳媒的負責人黎智英先生跟他的幹部，他們是基於香港人民維護法治，追求自由的決心，因此參加了很多反送中的運動，但是港版的國安法卻是以勾結境外勢力、外國勢力的理由，說是要顛覆、要改變香港等等，我覺得這是很典型的代表一種威權力量要壓制香港的人民追求自由的意志，台灣以及全世界的自由國家都應該要團結起來，來支援香港。

據報導，10日早上7時香港警方突搜《壹傳媒》負責人黎智英住家，9時他雙手被扣上手銬遭警員帶著離開住處，《壹傳媒》行政總裁張劍虹等多名高層被捕，港警也同步搜索黎智英次子黎耀恩住所並予逮捕，警方證實是依《國家安全法》逮捕多達7人，不排除更多人被捕。

・含積雪草萃取精華

・玻尿酸、修護因子

・鎖水、舒緩、滋潤

