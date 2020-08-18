謝龍介率台南藍軍「穿囚衣戴口罩」　無言抗議蘇貞昌干涉司法

▲國民黨副秘書長謝龍介立刻率領，台南市議員王家貞（右2）、李中岑和蔡育輝，身穿囚衣、口戴口罩，強烈無言抗議蘇貞昌箝制言論自由、干涉司法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

蘇貞昌身為行政院長，居然說移送台南藍軍議員「剛剛好而已」！國民黨副秘書長謝龍介立刻率領，台南市議員王家貞、李中岑和蔡育輝，身穿囚衣、口戴口罩，強烈無言抗議蘇貞昌，民進黨一黨獨大、箝制言論自由、干涉司法。

謝龍介怒嗆蘇貞昌上任一年半400件遭社維法移送，恐嚇人民，轉移蘇貞昌家族精細官商勾結焦點，民進黨一黨獨裁行政權獨大，藍軍絕對不怕。

台南市議會國民黨團18日下午召開「一黨獨裁你好大！我們不能怕」記者會，國民黨市議員王家貞、李中岑和蔡育輝身穿囚衣、口戴口罩，在國民黨副秘書長謝龍介率領下一字排開，手舉看板，上寫著「蘇貞昌曾對神許諾不選第三次，網酸：連神明都敢騙」、「皇帝有詔、小民驚恐、感恩戴德、蘇恩浩蕩」、「社維法第63條第一項第五款=維護暴政法」、「干涉司法！指導辦案」、「民進黨箝制言論自由，乾脆把國民黨議員抓起來關到死」，身穿囚衣的議員強烈無言抗議蘇貞昌干涉司法！指導辦案！

謝龍介砲轟蘇貞昌，來到府城台南居然在空中指揮辦案，民進黨一黨獨裁，蘇貞昌家族跟陳其邁家族一樣，官商勾結精細分工，蘇貞昌利用台南議員監督三倍券案轉移焦點，干涉司法！指導辦案！讓憲法五權分立民主體制徹底分崩離析！

謝龍介強調，台南市議會國民黨團議員接受民眾陳情，拿到完全沒有任何浮水印的三倍券，蘇貞昌說有價證券三倍券比現金還好用，新台幣版本只有一個，少任何一個浮水印都不能使用，三倍券是有價證券，怎麼可以有這麼多版本，連檢察官都不知那一個版本是真，而且雲林警方也真的破獲偽造三倍券集團，證物也在檢方那，蘇貞昌憑甚麼說移送台南藍軍議員剛剛好而已！

謝龍介嗆，蘇貞昌上任前6年遭社維法第63條第1項第5款移送的案件只有21件，蘇貞昌上任1年半，全國居然有近400件遭社維法移送，恐嚇人民的言論自由，現在台南藍軍議員也遭民進黨恐嚇，為捍衛民主、捍衛反對黨的監督權，國民黨民意代表無懼，蘇貞昌走著瞧，「革你的命剛剛好」！

據了解，行政院長蘇貞昌18日上午到台南視察，針對媒體問到台南市有市議員指控綠色恐怖，指揮檢調偵辦為民喉舌的民代，這樣好像恐嚇民代，警方也辦理回應指出，大家知道我們防疫有成、紓困有效，三倍券更受歡迎，三倍券發行的時機、兌領的時期都有明文規定，竟然有民意代表在都還沒有開始兌領，就已經虛構事實，說有人拿假的三倍券到銀行兌領被拒絕，還被沒收等等，顯然當時就釋放假訊息，這是社會最痛恨的事，也會造成社會不安，所以他要求相關執法單位嚴辦，這也是要以儆效尤，尤其公眾人物更應以此為戒，不能帶頭做亂，所以移送法辦，剛好而已。

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