　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

盛唐中醫使用禁藥危害生命安全　台南市衛生局稽查中醫診所

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市衛生局稽查人員前往2家中醫診所稽查，並採檢體送驗均符合規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市衛生局稽查人員前往2家中醫診所稽查，並採檢體送驗均符合規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

盛唐中醫診所日前遭查出中藥含有重金屬，造成多名患者重金屬中毒，台南市衛生局調查發現，該診所呂姓負責醫師曾到台南市東區中鏵唐中醫診所及中西區金華唐中醫診所看診，衛生局日前兵分二路前往該兩家診所稽查，現場未發現非法中藥材，衛生局調閱病歷，請病患協助提供中藥進行化驗，結果符合規定。

▲台南市衛生局稽查人員前往2家中醫診所稽查，並採檢體送驗均符合規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局指出，目前共有9位病患所提供的21件檢體（藥粉13件、藥材8件）送衛生局檢驗中心檢驗，檢驗項目為重金屬鉛及汞，檢驗結果均符合規定。衛生局指出，民眾近期若對服用該兩家診所中藥有疑慮，可向衛生局提出送驗申請，時段為週一至週五每日上午8時至12時、下午1時30分至5時30分，請備妥足夠檢驗數量的中藥完整包裝（至少30克、30粒或藥粉包15包），並攜帶購買憑證（藥袋、收據、掛號單等）至衛生局申請，或撥打06-2679751轉分機234，將由專人提供服務。

▲台南市衛生局稽查人員前往2家中醫診所稽查，並採檢體送驗均符合規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，民眾若服用該兩家診所中藥後，身體出現不適或疑似重金屬中毒現象，台南市目前有多家醫院有提供重金屬檢驗，包括成大醫院、奇美醫院、衛福部台南醫院、台南市立醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院、台南市立安南醫院、高雄榮民總醫院台南分院、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院、衛福部新營醫院、郭綜合醫院、衛福部台南醫院新化分院等，民眾可就近前往並由醫院醫師專業評估、檢驗與治療。

▲台南市衛生局稽查人員前往2家中醫診所稽查，並採檢體送驗均符合規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長強調，衛生福利部早在2005年5月1日就已全面禁止中藥用硃砂製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列，含鉛丹口服用中藥亦於1991年9月18日禁止製造、調劑、供應，如查獲不法業者擅自使用，將會祭出重罰，絕不寬貸。

・下殺4.3折超級划算

ET快訊
小鮮肉健身狂喝高蛋白！沒練成猛男全身變「痘花男」
快醒來！村落第一個考上醫科　南一中楊振杰卻摔車昏迷
香蕉砸千萬淡水買房！　每月開銷驚人…還要給2萬孝親費
鬼門明天開！住飯店「11大恐怖禁忌」…聖經翻開有玄機
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

凱勝斥資5億打造全台最大生產基地　電動車國家隊成形

台東男鹿野玩飛行傘　風勢太強迫降溪床摔傷腿

電力備轉容量太高用不到反而浪費　盧秀燕：多關掉燃煤機組

盛唐中醫使用禁藥危害生命安全　台南市衛生局稽查中醫診所

引領文化城市治理風潮　基隆高雄進行雙城交流

民間企業捐贈救護車　再添救護生力軍強化偏鄉地區救護能量

新北三芝農村農路改善　農產運輸更便利

花蓮夜市大改造！東大門夜市做先鋒　打造減塑低碳清新環保夜

七夕求脫單　新北月老紅線七大良緣一線牽

國際包裹卡關要先匯款？　女子險遭網友詐騙5280歐元

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

存3年讓亡夫進塔「14萬撿骨費」　75歲鳳梨嬤翻床墊淚：全被偷光

開車經公墓！路旁驚見白衣女子 赤腳＋對車招手...網嚇瘋：夭壽

遮車牌遭嗆「社會敗類」惱羞推人　熊貓外送員：不小心忘記拿下來

《新說唱2020》giao哥、暴扣哥回歸　拿金項鍊衝上台...全場噓爆

上班時間練舞、腳翹辦公桌午睡！　國姓鄉「大媽公務員」影片網流傳

凱勝斥資5億打造全台最大生產基地　電動車國家隊成形

台東男鹿野玩飛行傘　風勢太強迫降溪床摔傷腿

電力備轉容量太高用不到反而浪費　盧秀燕：多關掉燃煤機組

盛唐中醫使用禁藥危害生命安全　台南市衛生局稽查中醫診所

引領文化城市治理風潮　基隆高雄進行雙城交流

民間企業捐贈救護車　再添救護生力軍強化偏鄉地區救護能量

新北三芝農村農路改善　農產運輸更便利

花蓮夜市大改造！東大門夜市做先鋒　打造減塑低碳清新環保夜

七夕求脫單　新北月老紅線七大良緣一線牽

國際包裹卡關要先匯款？　女子險遭網友詐騙5280歐元

國聯救援王手肘開刀　教士門神葉茲可能賽季報銷

質詢陳其邁鎖定財政問題　吳益政：想到他不能閃躲就很爽

突破12000美元！比特幣創下「13個月新高」　分析師：可能邁向歷史高點

Epic Games恐遭拔開發權限　蘋果強硬聲明：絕不破例

情侶為紀念愛情…跑去新月橋「對月亮刻字」　網友詛咒：一輩子找不到幸福！

等兩個月終於發了！台鐵「積欠3000萬加班費」　8/15全數補發

「無花果」結構扎實直撲對岸　專家預警下周天氣：變化大，擾動容易發展

f(x)恐全走光！Krystal爆離開11年SM娛樂　「演員經紀公司瘋狂邀約」將有新出發

聯發科推最新5G晶片「天璣800U」！雙卡雙待加速提升手機5G體驗

中職／魏碩成一軍先發不成　今天二軍先發出賽連飆2K

地方熱門新聞

快訊／收獵槍誤發！子彈擊中嘉義男左胸

租屋違建遭強拆！女癱地哭吼：我不走

台南永康1家幼兒園被爆長期違法

韓國瑜鵝蛋助孕嘉縣農會銷售飆3成

存3年亡夫撿骨費被偷　鳳梨嬤痛心哭

女義消遭男隊員「熊抱」　議員揭發

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

頭份空曠區頻遭雷擊　家電瞬間燒壞

桃園第二行政園區在那裡？　議員關切

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

婦酒後心情不好去按摩　店家「以為來鬧事」報案

台南夏日音樂節海巡協力戒護「將軍吼」

女子險遭網友詐騙5280歐元

2歲女童走失哭喊找阿公　警助祖孫團圓

更多熱門

相關新聞

高鐵台南站2年後迎三井OUTLET　專家預告1字頭房價卡位中

高鐵台南站2年後迎三井OUTLET　專家預告1字頭房價卡位中

建設及產業進駐往往是區域發展最大的動力，若還有重要交通設施前景更看好，高鐵台南站就有相當大的發展潛力，且政府建設、國家機關、學校紛紛進駐，還有三井OUTLET，也吸引建商在這裡推案，不論透天別墅或大樓都看好。

六都「這都如果消失」無感　點名最多台南

六都「這都如果消失」無感　點名最多台南

張彥彤：有人要患者銷毀呂世明藥包

張彥彤：有人要患者銷毀呂世明藥包

父親節與前妻吵架　連三榮逃出外役監

父親節與前妻吵架　連三榮逃出外役監

台南夏日音樂節海巡協力戒護「將軍吼」

台南夏日音樂節海巡協力戒護「將軍吼」

關鍵字：

盛唐中醫禁藥台南衛生局稽查中醫診所

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她「後座抱嬰」被檢舉開罰！崩潰：以後怎出門

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

歡歡燒炭亡6年！台中凶宅賣出去了

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

心碎撞擊影片曝　2歲女童輪下慘死

騎士加完油！　她見對方行為怒吼：後面一群人在排隊啊

YouTuber剝皮寮取材　拍應召女險遭毆

10多歲少年返台確診　重症醫揭2點不尋常

好友被鄭捷砍死！「中山古天樂」從爛賭鬼變悍警

手術台上臉色發黑！南投女痙攣慘死　院長回應了

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

獨／正妹醫飄仙氣　猛男「狂生病」跪求電話

帥氣暖男迷倒一堆女粉　爆紅Elias遭網友起底暗黑暴力史

俄14歲少女生了！嗨曬出生證明

墾丁梅花鹿正妹　IG曝光

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」
《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面