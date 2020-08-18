盛唐中醫使用禁藥危害生命安全　台南市衛生局稽查中醫診所

▲台南市衛生局稽查人員前往2家中醫診所稽查，並採檢體送驗均符合規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

盛唐中醫診所日前遭查出中藥含有重金屬，造成多名患者重金屬中毒，台南市衛生局調查發現，該診所呂姓負責醫師曾到台南市東區中鏵唐中醫診所及中西區金華唐中醫診所看診，衛生局日前兵分二路前往該兩家診所稽查，現場未發現非法中藥材，衛生局調閱病歷，請病患協助提供中藥進行化驗，結果符合規定。

衛生局指出，目前共有9位病患所提供的21件檢體（藥粉13件、藥材8件）送衛生局檢驗中心檢驗，檢驗項目為重金屬鉛及汞，檢驗結果均符合規定。衛生局指出，民眾近期若對服用該兩家診所中藥有疑慮，可向衛生局提出送驗申請，時段為週一至週五每日上午8時至12時、下午1時30分至5時30分，請備妥足夠檢驗數量的中藥完整包裝（至少30克、30粒或藥粉包15包），並攜帶購買憑證（藥袋、收據、掛號單等）至衛生局申請，或撥打06-2679751轉分機234，將由專人提供服務。

另外，民眾若服用該兩家診所中藥後，身體出現不適或疑似重金屬中毒現象，台南市目前有多家醫院有提供重金屬檢驗，包括成大醫院、奇美醫院、衛福部台南醫院、台南市立醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院、台南市立安南醫院、高雄榮民總醫院台南分院、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院、衛福部新營醫院、郭綜合醫院、衛福部台南醫院新化分院等，民眾可就近前往並由醫院醫師專業評估、檢驗與治療。

黃偉哲市長強調，衛生福利部早在2005年5月1日就已全面禁止中藥用硃砂製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列，含鉛丹口服用中藥亦於1991年9月18日禁止製造、調劑、供應，如查獲不法業者擅自使用，將會祭出重罰，絕不寬貸。

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