六都「這一都如果消失」其他縣市也無感！點名最多台南　當地人竟附議了

▲台南市北門區鹽田 。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站6月曾報導《全台六都「誰最該被除名」？ 網一致點名2處：交通規劃很差》，當時有網友發問，倘若要把一個直轄市踢出六都名單，應該淘汰哪個縣市，網友們則紛紛「點名兩處」，分別是桃園和台南。事隔2個月，就又有人好奇問卦「六都之中誰突然消失 其他縣市會最無感？」再度引發熱論。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「六都之中誰突然消失 其他縣市會最無感？」說如果今天六都的其中一都在一夕之間突然消失，在不影響南北交通前提下，大樓、居民、城市建設全都不見，留下的只有自然資源，以及公路、台鐵、高鐵等交通建設。

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原PO就表示，這樣對其他縣市來說，雖然多少會有影響，但如果消失的是台北市，應該是最有感的，雖然可以遷都，但他認為中央政府消失，應該還是會亂一陣子，「但反過來說，哪個城市消失，對其他縣市來說反而沒什麼影響？而且最無感呢？有沒有八卦？」

▲桃園國際機場位於桃園市。（圖／記者李毓康攝）

貼文一出，網友紛紛留言熱論，「一定不是桃園，因為最大的國際機場在那」、「南部兩都吧？沒存在的必要」、「台中是連接南北交通，桃園要出國，台北是首都，高雄有港口。台南有古城，那就新北吧」、「應該是台北、新北、桃園，消失改成首都圈之類的。」

而這次最多網友點名的，竟然是「美食之都」台南，「台南高雄選一個，台中不見，中部人會無聊到不行」、「台南啊，賴不在以後根本影薄到極致」、「台南，只是台灣螞蟻會死一大半」、「我台南人，絕對是台南」、「南部實在是沒有兩個直轄市的必要」、「我選台南，人口密度低成那樣還當直轄市。」