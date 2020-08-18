基隆中元祭鼠年主燈...藝術家：太醜！　市府：請尊重主辦方選擇

▲ 基隆中元祭鼠年主燈，藝術家：太醜！像諸多厄運詛咒吞下。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

農曆七月又來了，傳統節慶就屬中元節的祈福歷久不衰，而且越來越多的民眾祭祀祈福，基隆中元祭也是全國最熱鬧的祈福都會區，今年輪值由聯姓會主普，也安置了今年生肖的老鼠主燈，在海洋廣場，不過在地藝術家王傑在臉書貼文指，這種偶，你就別再來了…放在設計者自己家裡他都嫌醜，就是醜！

民眾覺得跟2019年豬年主燈很像，像是「豬投胎轉世成鼠」，聯姓會童姓宗親會理事長童德寬說，聯姓會11個宗親是從廠商提供的主燈設計，表決而出，他感謝藝術家的指導，目前展示的主燈尚未完成，也還沒點燈，別太早說它很醜，醜也有醜的可愛。

至於有人質疑是2019年豬燈舊作修改，童德寬說，去年豬年主燈目前還在原來的廠商工廠中，絕對不是去年豬年主燈改成的，請外界不要臆測，以訛傳訛，這是對鬼神的不尊重。



有人說鼠年主燈跟去年的豬年主燈很像，基隆市區中元祭即將登場，鼠年主燈以喜氣洋洋的大紅色上衣，一手拿著元寶，一手拿著卷軸，17日矗立在海洋廣場之後，引發地方臉書社團討論。有人秀出鼠年、豬年主燈對照，不少人認為結構很像，留言「像老鼠的豬」、「越看越像豬」、「我就說是豬吧」。

王傑在臉書說，今年基隆中元祭這麼大一隻的老鼠，堂而皇之地出現在海洋廣場，這是所有藝術家想要賣點自己的藝術品都不可能場域，應該是具有無可比擬的代表性；好奇的是，有誰會勇敢地站在這隻囓齒動物旁邊，捍衛它的代表性？

王傑說，說大白話就是把這東西放在設計者自己家裡都嫌醜，就是醜。他是每天要教別人怎麼畫張好畫的人，然而如今我們卻要每天經過它前面，把它的出現當作生活中，必然遇到的諸多厄運與詛咒一般的吞下，何苦？所以「這種偶，你就別再來了」。

基隆市政府中元祭主辦單位回應，對於王傑的發言表示尊重，但也請他尊重民俗活動主辦方的選擇。王傑說，如果作品擺在宗親會門口，他就沒意見，不會說任何話，他說，但要放在海洋廣場，動見觀瞻，宗親會就要負社會責任。如果中元祭每年製作的主燈「聊勝於無」，不如不要！

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