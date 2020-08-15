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林右昌化身K隊長當「一日清海夫」　700人12hr淨海挑戰金氏世界紀錄

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記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府與Discovery傳播集團攜手合作，發起《一件好事救海洋》行動，15日邀請民眾共同創造最多人一起淨海的金氏世界紀錄，市長林右昌更化身「K隊長」，兩度下海參與，也驗證市府在當地推動保育的成果。

▲ 林右昌化身K隊長當「一日清海夫」 700人12hr淨海挑戰金氏世界紀錄。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 林右昌化身K隊長當「一日清海夫」，700人12hr淨海挑戰金氏世界紀錄。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

《Discovery一件好事救海洋》主場基隆潮境公園，從垃圾掩埋場搖身一變成為基隆最夯景點，一覽無敵山海美景，林右昌表示，潮境是全國最小的海洋保育區，但也是成果最為豐碩的保育區，救海洋刻不容緩，基隆作為這次活動的主場，當然要全力支持這麼有意義的活動，期望讓海洋保育的意識傳遞得所有的民眾，減少污染、減少垃圾，一同保護美麗的地球。

▲ 林右昌化身K隊長當「一日清海夫」 700人12hr淨海挑戰金氏世界紀錄。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 林右昌化身K隊長當「一日清海夫」。

林右昌化身守護基隆Keelung「K隊長」，換上潛水裝、背上氣瓶，在10點半跟12點半兩度親自下海，不過他也驚訝地發現，由於保育區的維護良好，當地海底的垃圾，並沒有想像中得多，反而是魚群比去年更多、更大，還有珊瑚礁幼體正在發育，證明捍衛大海的行動已經有了初步的成果。

《Discovery一件好事救海洋》活動，從主場潮境公園串聯全台6大潛點、7大縣市一同響應，聚集上千人一同淨海、淨灘，挑戰金氏世界紀錄！除此之外，現場還有草地音樂節、綠色無痕市集，不只挑戰最多人撿海廢救海洋，還要挑戰最環保的戶外活動！從水下淨海、陸上淨灘一路到攤位、市集及裝置藝術通通緊扣環保、無塑理念。

▲ 林右昌化身K隊長當「一日清海夫」 700人12hr淨海挑戰金氏世界紀錄。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 林右昌化身「K隊長」，換上潛水裝、背上氣瓶下海，當地海底的垃圾，並沒有想像中得多。

基隆市政府表示，周邊景點除了海洋科技博物館外，民眾也可以安排兩天一夜行程，到101高地、和平島公園等景點，順道體驗在地小吃、夜市美食，探索專屬的基隆永續輕旅行，歡迎上基隆旅遊網查詢：https://tour.klcg.gov.tw/

更多活動詳情，請至臉書搜尋「Discovery一件好事救海洋」或至官網查詢：https://www.discoverychannel.com.tw/saveocean/

「美麗最大的祕密」

▲ 林右昌化身K隊長當「一日清海夫」 700人12hr淨海挑戰金氏世界紀錄。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 林右昌化身K隊長當「一日清海夫」 700人12hr淨海挑戰金氏世界紀錄。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 林右昌化身K隊長當「一日清海夫」 700人12hr淨海挑戰金氏世界紀錄。（圖／記者郭世賢翻攝）

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