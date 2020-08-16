霹靂警攻堅！毒販3把槍藏BMW「備用輪胎」　緊張偷瞄反被抓包

記者陳豐德／新北報導

新北市永和警方日前獲報，基隆市信義區一名蔡姓男子持毒且擁槍自重，將槍、毒都放在一處汽車美容洗車場內，經專案小組多日蒐證，15日下午與霹靂小組共同攻堅，壓制蔡男及黨羽，因蔡男不願配合交出槍枝，眼尖的員警發現他的視線不斷掃過一輛BMW，果真在後車廂的備用輪胎內查扣安毒、3把改造手槍及38顆子彈，全案訊後依法移送偵辦。

▲永和警方與霹靂小組攻堅壓制毒販，並在BMW後車廂搜出槍毒。（圖／記者陳豐德翻攝）



毒品危害國人身體康甚鉅，各警察機關無不同仇敵愾向毒品宣戰。內政部警政署深知查緝毒品要長時間跟監、埋伏、蒐證，需要大量人力，近期調撥保一、四、五警力派駐各縣市部分分局協助支援偵辦毒品案。

永和分局偵查隊日前接獲線報，基隆市一名蔡姓男子涉嫌持有大量毒品且擁槍自重，蔡男為掩人耳目，將物品藏匿於汽車美容洗車場內，本分局旋即成立專案小組，經多日蒐證，於15日派遣多名幹員、無毒校園警力及霹靂小組等成員持臺灣基隆地方法院核發之搜索票至蔡男藏匿處搜索。

見蔡男與其黨羽在內，霹靂小組旋即上前壓制，幾番搜索後蔡男仍拒絕配合，眼尖之校園無毒警力員警，見蔡男不時觀望停放洗車場內未懸掛號牌的BMW轎車，遂對該車加強搜索，員警開啟車廂後，隨即發現並查扣神仙水101罐（每瓶22公克）、毒品安非他命6包（毛重208.69公克）、3把改造手槍及38顆子彈等證物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移請臺灣基隆地方檢察署偵辦。

▼霹靂警方上樓攻堅。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼控制蔡男以及黨羽。（圖／記者陳豐德翻攝）



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