　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

引領文化城市治理風潮　基隆高雄進行雙城交流

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 引領文化城市治理風潮 基隆高雄進行雙城交流。（圖／基隆市政府提供）

▲ 引領文化城市治理風潮，基隆高雄進行雙城交流。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

大基隆歷史場景計畫打造了文化城市治理的風潮，屢獲得肯定，高雄市文化局代理局長林尚瑛17日率團北上觀摩，並由文化局長陳靜萍偕同觀光及城市行銷處長曾姿雯親自歡迎，陳靜萍除分享市長林右昌以「全市」為格局的「文化治理」藍圖、縝密擘劃下的相關豐碩成果。

林尚瑛率高雄市文化局一行17人，在基隆市文化局接待下，進行再造歷史現場的見習觀摩及交流活動，林尚瑛表示，近來和平島考古遺址發掘出土的消息令全台灣都感到驚艷，而「大基隆歷史場景再現整合計畫」下的大沙灣石圍遺構還成為其他縣市執行歷史場景的參考範本，此次她有機會率同仁前來觀摩交流「再造歷史現場」的標竿旗艦計畫，也希望能借鏡基隆經驗，讓南北港都的文化資產都能讓城市發展成為最大助力。

▲ 引領文化城市治理風潮 基隆高雄進行雙城交流。（圖／基隆市政府提供）

▲ 林尚瑛率高雄市文化局一行17人，在基隆市文化局接待下，進行再造歷史現場的見習觀摩及交流活動。

陳靜萍表示，總統蔡英文本月7日特別前來訪視和平島考古遺址，同時近來有不少組織團體與其他縣市的單位皆陸續提出申請，針對基隆整體文化資產發展與保存表達高度關心。這代表基隆的價值與作法得到大家的肯定，可以影響全台灣其他城市，帶動文化引領城市治理的行動，進而發揮文化的最大效用，影響與造就每座城市的獨特風貌。

陳靜萍說，基隆在台灣歷史現場再造前瞻計畫中所扮演的角色，肩負「北雞籠、南大員」的重要歷史價值。藉由和平島考古遺址發掘，史前、荷西、明鄭、清領、日治、戰後等時期的歷史現場，都有豐厚文物及古蹟建物佐證，來基隆一趟，其實就像體驗了台灣歷史400年縮影，保證讓你著迷。

高雄市文化局除前往文化局拜訪交流外，也走訪平一路西班牙諸聖教堂遺址、阿根納造船廠遺構、要塞司令官邸及眷舍與清法戰爭紀念園區，並同時接受導覽與聆聽簡報。

「美麗最大的祕密」

ET快訊
好友被鄭捷砍死！「中山古天樂」欠500萬賭債悔悟　從爛賭鬼變
誠品開賣醫用口罩！　一次可買6盒
嫩妻開車闖平交道！男星直播「列車迎面撞」崩潰大叫慘死
快訊／今再新增1例！　指揮中心1400說明
心碎撞擊影片曝！無照吊車追撞…2歲女童輪下慘死　孕媽「光腳狂
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

盛唐中醫使用禁藥危害生命安全　台南市衛生局稽查中醫診所

引領文化城市治理風潮　基隆高雄進行雙城交流

民間企業捐贈救護車　再添救護生力軍強化偏鄉地區救護能量

新北三芝農村農路改善　農產運輸更便利

花蓮夜市大改造！東大門夜市做先鋒　打造減塑低碳清新環保夜

七夕求脫單　新北月老紅線七大良緣一線牽

國際包裹卡關要先匯款？　女子險遭網友詐騙5280歐元

租屋違建「怪手到家」強拆！父從軍30年遺物…女租客癱地哭吼：我不走

疫後拚經濟拚建設　鄭文燦施政報告：期成為年輕人首選城市

快訊／收獵槍誤發！子彈擊中嘉義男左胸　「意識清楚」送醫急救中

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

存3年讓亡夫進塔「14萬撿骨費」　75歲鳳梨嬤翻床墊淚：全被偷光

開車經公墓！路旁驚見白衣女子 赤腳＋對車招手...網嚇瘋：夭壽

遮車牌遭嗆「社會敗類」惱羞推人　熊貓外送員：不小心忘記拿下來

《新說唱2020》giao哥、暴扣哥回歸　拿金項鍊衝上台...全場噓爆

上班時間練舞、腳翹辦公桌午睡！　國姓鄉「大媽公務員」影片網流傳

盛唐中醫使用禁藥危害生命安全　台南市衛生局稽查中醫診所

引領文化城市治理風潮　基隆高雄進行雙城交流

民間企業捐贈救護車　再添救護生力軍強化偏鄉地區救護能量

新北三芝農村農路改善　農產運輸更便利

花蓮夜市大改造！東大門夜市做先鋒　打造減塑低碳清新環保夜

七夕求脫單　新北月老紅線七大良緣一線牽

國際包裹卡關要先匯款？　女子險遭網友詐騙5280歐元

租屋違建「怪手到家」強拆！父從軍30年遺物…女租客癱地哭吼：我不走

疫後拚經濟拚建設　鄭文燦施政報告：期成為年輕人首選城市

快訊／收獵槍誤發！子彈擊中嘉義男左胸　「意識清楚」送醫急救中

中職／樂天阿迷趴　BOXING樂團賽後開唱

盛唐中醫使用禁藥危害生命安全　台南市衛生局稽查中醫診所

跳跳虎我來救你了！　天兵柴堅持「咬尾巴」拖走整張茶几

六都「這一都如果消失」其他縣市也無感！點名最多台南　當地人竟附議了

手機殼廠洩iPhone 12模型機照　厚度較iPhone 4更薄

台海風雲》宋兆文／共軍一月出兵？前CIA副局長不懂的台海冬季海象

北畜董座、總座雙辭　姚量議砲轟柯市府：不願意成為魔鬼的一份子

怕到了！顧川普面前「形象」　YY直播旗下BIGO急遷新加坡

苗栗女童牛排館挖冰淇淋　拇指卡勺「彈簧插指甲」嚎啕大哭

347元買到Chloe香水！夢幻瓶身太迷人　七夕送它讓女孩更愛你

地方熱門新聞

快訊／收獵槍誤發！子彈擊中嘉義男左胸

租屋違建遭強拆！女癱地哭吼：我不走

韓國瑜鵝蛋助孕嘉縣農會銷售飆3成

台南永康1家幼兒園被爆長期違法

存3年亡夫撿骨費被偷　鳳梨嬤痛心哭

女義消遭男隊員「熊抱」　議員揭發

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

桃園第二行政園區在那裡？　議員關切

婦酒後心情不好去按摩　店家「以為來鬧事」報案

頭份空曠區頻遭雷擊　家電瞬間燒壞

台南夏日音樂節海巡協力戒護「將軍吼」

女子險遭網友詐騙5280歐元

2歲女童走失哭喊找阿公　警助祖孫團圓

更多熱門

相關新聞

全國電子首家品牌複合店插旗基隆

全國電子首家品牌複合店插旗基隆

全國電子Digital City全台第19店基隆店、也是首家複合店，進駐基隆老字號國際百貨。8/14由全國電子董事長林琦敏及總經理林政勳、國際百貨林筠總經理、勝霖藥品股份有限公司鄭振文董事長、劉志平總經理及台灣札幌藥粧有限公司平野政廣總經理共同揭開序幕。基隆市長林右昌、立委蔡適應也到場慶賀開幕。

警抄汽車美容場！BMW車廂藏槍毒、強姦藥水

警抄汽車美容場！BMW車廂藏槍毒、強姦藥水

林右昌當一日清海夫　挑戰金氏世界紀錄

林右昌當一日清海夫　挑戰金氏世界紀錄

林右昌：R線公車在我任內能撐到現在已是奇蹟

林右昌：R線公車在我任內能撐到現在已是奇蹟

5千盒粉+藍口罩開搶！基隆札幌藥妝慶開幕

5千盒粉+藍口罩開搶！基隆札幌藥妝慶開幕

關鍵字：

基隆和平島遺址

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她「後座抱嬰」被檢舉開罰！崩潰：以後怎出門

歡歡燒炭亡6年！台中凶宅賣出去了

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

10多歲少年返台確診　重症醫揭2點不尋常

YouTuber剝皮寮取材　拍應召女險遭毆

騎士加完油！　她見對方行為怒吼：後面一群人在排隊啊

手術台上臉色發黑！南投女痙攣慘死　院長回應了

俄14歲少女生了！嗨曬出生證明

獨／正妹醫飄仙氣　猛男「狂生病」跪求電話

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

墾丁梅花鹿正妹　IG曝光

看準許可證！52家口罩商雙重認證買免驚

康友董座人間蒸發　大小股東慘遭坑殺數十億

即／阿里山千人洞3人失蹤！巡守隊急出動

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」
《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面