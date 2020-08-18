▲ 引領文化城市治理風潮，基隆高雄進行雙城交流。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

大基隆歷史場景計畫打造了文化城市治理的風潮，屢獲得肯定，高雄市文化局代理局長林尚瑛17日率團北上觀摩，並由文化局長陳靜萍偕同觀光及城市行銷處長曾姿雯親自歡迎，陳靜萍除分享市長林右昌以「全市」為格局的「文化治理」藍圖、縝密擘劃下的相關豐碩成果。

林尚瑛率高雄市文化局一行17人，在基隆市文化局接待下，進行再造歷史現場的見習觀摩及交流活動，林尚瑛表示，近來和平島考古遺址發掘出土的消息令全台灣都感到驚艷，而「大基隆歷史場景再現整合計畫」下的大沙灣石圍遺構還成為其他縣市執行歷史場景的參考範本，此次她有機會率同仁前來觀摩交流「再造歷史現場」的標竿旗艦計畫，也希望能借鏡基隆經驗，讓南北港都的文化資產都能讓城市發展成為最大助力。

▲ 林尚瑛率高雄市文化局一行17人，在基隆市文化局接待下，進行再造歷史現場的見習觀摩及交流活動。

陳靜萍表示，總統蔡英文本月7日特別前來訪視和平島考古遺址，同時近來有不少組織團體與其他縣市的單位皆陸續提出申請，針對基隆整體文化資產發展與保存表達高度關心。這代表基隆的價值與作法得到大家的肯定，可以影響全台灣其他城市，帶動文化引領城市治理的行動，進而發揮文化的最大效用，影響與造就每座城市的獨特風貌。

陳靜萍說，基隆在台灣歷史現場再造前瞻計畫中所扮演的角色，肩負「北雞籠、南大員」的重要歷史價值。藉由和平島考古遺址發掘，史前、荷西、明鄭、清領、日治、戰後等時期的歷史現場，都有豐厚文物及古蹟建物佐證，來基隆一趟，其實就像體驗了台灣歷史400年縮影，保證讓你著迷。

高雄市文化局除前往文化局拜訪交流外，也走訪平一路西班牙諸聖教堂遺址、阿根納造船廠遺構、要塞司令官邸及眷舍與清法戰爭紀念園區，並同時接受導覽與聆聽簡報。

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