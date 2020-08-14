基隆65歲長者每年增加3千名　林右昌：R線公車在我任內撐到現在已是奇蹟

▲ 基隆市長林右昌。（圖／資料照）

地方中心／基隆報導

基隆客運經營的R線公車因長年虧損且因肺炎疫情雪上加霜，近日傳出部分路線要停駛減班，引發議員熱烈討論。對此，基隆市長林右昌14日表示，他一定會撐住R線公車，但近2年每年增加約3000名65歲以上長者，大幅增加的非法定社福支出，市公車能維持每天正常營運，撐到現在，已經是奇蹟。

林右昌表示，這幾年來公車處在他任內已做了有史以來最大幅度的檢討與改革！公車處人員從原本的411人減為303人，大幅減少了108人；其中，職員從40人減為28人，技工從50人減為0人，臨時人員從57人減為16人。大幅減少人事支出，平衡掉油料、物料、工資上漲成本，盡全力讓公車駕駛仍然可以維持在260位左右，「讓市公車能夠維持正常運作來服務市民，想盡辦法努力撐到現在，是很不容易的事情，大家應該給市府與公車處同仁肯定與鼓勵」。

同時，林右昌也指出，基隆市65歲以上長者占全市人口的比例，在2015年為13.2%，人數約4萬9千人，在今年7月已正式突破17%，高達6萬3千人，短短五年增加了1萬4000人。市府的社福支出預算與佔總預算比例，自106年的20.12億(11.3%)、107年的23.41億(12.38%)、108年的25.74億，乃至109年的30.27億(佔市府預算比例14.37%)，四年間增加了10億元。

他強調，所謂的非法定的社會福利支出，就是基隆市自治條例所規定的或特有的福利項目，例如：三節慰問金(每人每節3000元)、重陽禮金(1000元)、敬老卡、免費票價補貼以及每人每月749元的健保自付額(每人每年達8988元)，随著長者人數越來越多，金額大幅增加，這些現金給付的福利項目當然產生排擠，也讓市府無法給客運業者更多營運補貼以維持正常營運。

至於有基隆市議員建議調漲票價，林右昌也明確表示，雙北跟基隆的公車票價都是15元，依目前的政治環境，如果雙北沒有調漲票價，他不認為基隆市有單獨漲價的空間，雙北沒漲，他也不會漲

對於爭取交通部補助款，林右昌坦言，雖然市府一直極力爭取，但即使現有中央1900萬元的營運虧損補助款加倍，仍不足以補足票差補貼的龐大缺口，由於R線公車五年來已經成為不少市民倚賴的交通工具，因此市府一定會努力撐住，與業者研商採取一些改善措施，不會讓它停掉。