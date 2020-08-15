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韓國瑜回來了！20金句重現　站台脫口「吃鵝蛋」...高雄買一送一

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記者蔡文鈴／台北報導

高雄市長補選落幕，民進黨候選人陳其邁以67萬1804票獲勝，不過就在選前之夜造勢活動上，關鍵人物前高雄市長韓國瑜現身為國民黨候選人李眉蓁站台，甚至蹦出金句「買一送一」、「鵝蛋助孕」，再度引發熱烈討論。

▲▼國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁選前之夜，韓國瑜站台。（圖／實習記者方敬攝）

▲韓國瑜現身選前之夜站台。（圖／實習記者方敬攝）

民進黨候選人陳其邁以67萬1804票獲勝，國民黨候選人李眉蓁拿24萬8478票，由台北市長柯文哲領軍的民眾黨候選人吳益政3萬8960票。陳其邁確定當選高雄市長，而韓國瑜得知消息後，受訪表示建議陳其邁一定要做到「貨出去、人進來」，「好好建設高雄吧！」

韓國瑜自2018年掀起一股「韓流」，一直吹到2020年總統大選，還創造了不少令人印象深刻的金句，自從遭到罷免後則沉寂了2個月，最後現身8月14日李眉蓁的選前之夜，再度發揮幽默本領逗樂現場支持者，《ETtoday新聞雲》帶您一起回顧20句經典語錄。

1.韓國瑜：讓陳其邁當行政院長　高雄買一送一
韓國瑜1為李眉蓁的選前之夜造勢站台，把話題拉回到了2018九合一大選之後，接著表示，大家都喜歡買一送一，這次的選舉給陳其邁當行政院長，李眉蓁當市長，就讓這次的選舉高雄「買一送一」。

2.李眉蓁問求子祕方　韓國瑜：吃鵝蛋
韓國瑜致表示李眉蓁過去曾問生子祕方，而韓國瑜說和李佳芬結婚8年多未孕，並建議蒸鵝蛋，後來老婆就懷孕了，並建議李眉蓁吃鵝蛋。李眉蓁隨後也表示，自己吃了100多顆鵝蛋。

3.莫忘世上苦人多
韓國瑜從參選以來到當選高雄市長，一直自稱是庶民，創造了許多「庶民金句」，而他也常在各大造勢場合喊話「莫忘世上苦人多」，打動許多選民的心。

4.一碗滷肉飯與一瓶礦泉水的信心
韓國瑜參選高雄市長以來，用「一碗滷肉飯與一瓶礦泉水」打選戰，甚至還向黨中央喊話，「我不求滿漢全席，只要1碗滷肉飯！」表達高雄需要資源的訴求。

5.貨得出去，人進得來，高雄發大財
韓國瑜最耳熟能詳的競選口號「貨得出去，人進得來，高雄發大財」，成為他當時的政見主軸，希望復甦高雄經濟。

6.乾乾淨淨的輸，沒關係，不要骯髒的贏
時任國民黨主席吳敦義在韓國瑜競選期間失言，稱陳菊是「肥滋滋大母豬」，遭到外界批評。之後韓國瑜在造勢晚會上表示，發言非常不適當，「我寧願乾乾淨淨輸掉，我也不會骯髒的贏得這場選舉！」

7.高雄又老又窮
韓國瑜在國民黨黨內初選勝出後的記者會上，向高雄鄉親喊話，民進黨在高雄執政20年，「只留下又老又窮，各行各業蕭條的不得了」，高雄鄉親已經不欠民進黨了。此話一出直搗高雄人的心，讓不少在地人感嘆經濟蕭條「很有感」，也成為大家最耳熟能詳的金句。

8.太平島挖石油
韓國瑜提出「太平島挖石油」，要把太平島變成股票公司上市，解決高雄市政府的三千億的債務。

9.韓國瑜「塞子」、「棋子」理論　護中華民國安全
韓國瑜在國民黨總統初選的電視政見會上，回答「國安題」，以「塞子」、「棋子」的比喻，形容台灣在國際上的角色。「還是台灣要換個角色，晚上身體疲倦，泡個澡要用塞子，台灣要當棋子還是浴缸的塞子？泡澡必須有水、有浴缸，水很重要，浴缸也很大，但少了這個小小的塞子，就沒辦法泡澡。」

10.我競選政見有白紙黑字嗎？
韓國瑜在競選期間開出許多政見支票，有愛情摩天輪、高雄迪士尼，其中太平島挖石油的政見遭議員質疑，預算編在哪？沒想到韓國瑜回答，「誰說要挖石油的？」、「我競選政見有白紙黑字嗎？」

11.面對抹黑　我都用屁眼看他們
面對網路抹黑、造謠，韓國瑜接受網路節目訪問時回應酸民，「這是非常、非常小癟三的行為，這種人我都不好意思講，是非常窩囊、非常陰暗，而且非常可憐」，「所以不好意思，我看到網路上這些攻擊者，說句不客氣的話，我不是用肉眼在看，我是用屁眼在看他們！」

12.立足台灣、胸懷大陸、放眼世界、征服宇宙
韓國瑜曾在前總統馬英九主辦的經濟論壇上談論台灣未來，並喊出「立足台灣、胸懷大陸、放眼世界、征服宇宙」，引起熱議，事後他表示，這是維多利亞雙語學校的校訓，盼藉此期許孩子們能有寬闊心胸，心懷大志，並非為成人世界下註解。

13.鳳凰飛走進來一堆雞
國民黨總統參選人韓國瑜29日在直播中釋出第二波政見，以「韓國瑜為你撐腰」為題提出青年政策三解方。但過程中，韓國瑜說，人才不停流出，只有勞動力進到台灣，這會形成一個問題，「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞！」當下國政顧問團社福組召集人馮燕聽了急忙提醒，「不能這樣講啦，不能有歧視。」

14.得民心得天下 得民調得痔瘡
當時韓國瑜民調一直落後對手總統蔡英文，之後在輔選場合中，大酸對手「得民心得天下，得民調得痔瘡」。

15.偷看前面女同學　小腿又白又漂亮
韓國瑜2020以總統候選人之姿，替立委候選人站台輔選，在致詞時自曝當年唸放牛班的理由，是因為國二時前方坐了一名女同學，對方小腿又白又漂亮，讓他每天盯著看，導致成績一落千丈。

16.要不要問我幾歲前還是不是處男？
韓國瑜在總統辯論會時，回應媒體提問。今天總統大選還再提我的私生活，「要不要問我幾歲前還是不是處男？無聊！抹黑造搖非常沒有水準，讓我大失所望」

17.你自己的問題都已經把台灣狹窄化，可憐啊！
同樣在辨論會的場合，韓國瑜回應媒體提問，習近平主席說要孝順爸爸媽媽，台灣人要不要聽，習近平說做人要有義氣，台灣人要不要聽？習近平說要一國兩制，總編輯，台灣人要不要聽，親愛的中央社總編輯，「你自己的問題都已經把台灣狹窄化，可憐啊！」

18.三立電視台改成兩立　剩下兩立是造謠、抹黑
「為什麼我不接受三立電視台採訪，我說你改名字？我這裡呼籲三立電視台改成兩立，我就接受你訪問，為什麼少一立，因為沒有良心，剩下兩立是哪兩立？第一個造謠，第二個抹黑，這還叫新聞媒體嗎？」

19.他奶奶的、放馬過來、恁爸等你
對於抹黑新聞、汙衊吸毒、包養小三的謠言，韓國瑜回應，「我真的都很想說，他奶奶的！政壇上如果沒有韓國瑜，台灣政壇就會變的空虛、貧乏、蒼白、無聊，現在不罵韓國瑜、不踹韓國瑜2腳，就不是名嘴了」，甚至還對韓黑嗆聲，「放馬過來，恁爸等你。」

20.捧消毒水猛聞　韓國瑜：確認漂白水與水的比例
總統大選落選後，韓國瑜專心於市政盼能反轉罷免危機，而當時也正值新冠肺炎防疫期間，韓國瑜視察客運消毒SOP，當場拉下口罩，先低頭聞了聞桶子裡頭的消毒水，事後受訪時表示，是了確認漂白水與水的比例足不足夠，漂白水如果太少，達不到消毒效果，那桶水的味道就是漂白水的味道，比例正常。

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