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陳其邁突破「陳菊障礙」67萬票收復高雄　李眉蓁跌破「黃昭順防線」崩盤式慘敗

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▲高雄市長補選，陳其邁出面宣布當選。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市長補選戰結果出爐，陳其邁獲得67萬票，輾壓式擊敗李眉蓁、吳益政。（圖／記者林敬旻攝）

記者林彥臣／綜合報導

為期2個月的高雄市長補選之戰，15日晚間終於宣告落幕，民進黨所推派的陳其邁最終以67萬票的得票，輾壓國民黨候選人李眉蓁的24萬票、民眾黨候選人吳益政的3萬票，而且陳其邁的得票率高達70%，更是超越陳菊在2014年締造的68%「陳菊障礙」。反觀國民黨李眉蓁在得票數方面，則是失守「黃昭順防線」的崩盤式慘敗。

根據中選會公布的開票結果，高雄市長補選整體投票率為41.83%，陳其邁獲得671,804票、得票率70%；國民黨的李眉蓁獲得248,478票、得票率25.9%；民眾黨的吳益政獲得38,960票、得票率4.06%。

▲▼李眉蓁黃昭順。（圖／實習記者方敬攝、記者林敬旻攝）

▲李眉蓁不僅敗選，連「黃昭順防線」也失守。（圖／實習記者方敬攝、記者林敬旻攝）

相對於陳其邁在得票率突破「陳菊障礙」，李眉蓁在這次補選當中，僅得到24萬票，比起2010年黃昭順參選時31萬9000多票的得票數還少，不僅黨中央設定的「333防線」，也就是「支持度維持3成」、「得票數30萬」、「輸給陳其邁30萬票以內」全都沒有做到，就連「黃昭順防線」也失守，讓國民黨在高雄的「得票樓地板」崩盤，再創新低。

▲▼吳益政招開敗選記者會 。（圖／記者黃子倩攝）

▲吳益政得票未過門檻，連200萬保證金都無法拿回 。（圖／記者黃子倩攝）

至於民眾黨所推出的吳益政方面，僅拿到3萬多票，得票率未跨過10%門檻，200萬保證金將繳入國庫無法拿回，也無法得到每票30元的補貼。民眾黨主席柯文哲對此表示，「這老實講本黨經費拮据，少掉這200萬實在是損失慘重」。

市長當選人陳其邁在政見發表會時曾說過，與故鄉高雄的關係就像一場苦戀，一選再選「像極了愛情」，事實上陳其邁在扁政府時代，就是黨內的明日之星，在2005年就代理過高雄市長，不過受到高捷泰勞暴動案與父親陳哲男涉弊影響，在2006年黯然退出高雄市長競爭，轉戰立委沉潛超過10年。

▲高雄市長補選，陳其邁出面宣布當選。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳其邁與高雄的「苦戀」終於修成正果。（圖／記者林敬旻攝）

2018年高雄市長選戰，在謝長廷、陳菊兩任市長20年的經營下，讓在地政治色彩長期「綠大於藍」，原先陳其邁被外界看好，市長大位十拿九穩。怎料政壇掀起一陣「韓流」旋風，橫掃全台政治版圖，讓他再度與市長大位擦肩而過，以74萬比89萬的得票數，敗給前高雄市長韓國瑜。

但是隨著「黃捷翻白眼事件」造成韓國瑜執政威信的第一個破口，以及宣布參選總統爭議，讓高雄市民在今年6月6日完成了「台灣400年第一罷」，推翻韓國瑜統治，並且在2個月後以7成的得票率，迎回陳其邁入主市長大位。

陳其邁選後表示，未來他會組成一個會做事的市府團隊，並將貫徹四大優先，「產業轉型優先、增加就業優先、重大交通建設優先、解決空汙優先」未來高雄不分黨派，大家一起努力，讓高雄能繼續發光發熱，重返榮耀。

▲高雄市長補選陳其邁選前之夜，總統蔡英文站台。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文指出，「其邁不能只做一個路平、燈亮、水溝通的市長」。（圖／記者林敬旻攝）

總統蔡英文也對選舉結果發文指出，「但我知道，其邁並沒有歡欣鼓舞，他很清楚肩膀上的責任是重中之重。」就像陳其邁說的，請用最嚴格的標準監督他，「其邁不能只做一個路平、燈亮、水溝通的市長，更要讓高雄的市政重新開機，趕上進度。」

▲▼ 高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁選前之夜，前市長韓國瑜站台。（圖／實習記者方敬攝）

▲前市長韓國瑜建議陳其邁，一定要做到「貨出去、人進來」。（圖／實習記者方敬攝）

被罷免的前高雄市長韓國瑜對選舉結果嘆氣表示，建議陳其邁一定要做到「貨出去、人進來」、「好好建設高雄吧！」

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