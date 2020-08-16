全文／為高雄「大步邁進」　陳其邁喊話市民：用最嚴格標準監督我

記者蔡文鈴／綜合報導

高雄市長補選落幕，民進黨候選人陳其邁眾望所歸以67萬票當選市長，晚間出面致詞向支持者鞠躬表達感謝，強調會「用進全身的力氣為高雄打拚，為高雄『大步邁進』」，也向市民喊話接受最嚴格的監督。

針對未來施政方向，陳其邁提出「四大優先」。第一，產業轉型優先，第二，增加就業優先，第三，重大交通建設優先，第四，解決空氣汙染優先。

陳其邁也說，會堅持民主進步黨清廉執政，會堅持民主進步黨從政的價值，清廉、勤政、愛鄉土、用人不分黨派、在地優先、專業優先，組成「有政府，會做事」的市府團隊。

此外，總統蔡英文也透過臉書要求陳其邁「不能只做一個路平、燈亮、水溝通的市長」，也要高雄市民用最嚴格的標準監督陳其邁。

行政院長蘇貞昌恭喜陳其邁當選，也期許他「繼續努力，兩年當四年拚」，也希望所有國人同胞，攜手合作、一起打拚台灣的百年久長，讓國家繼續向前進。

▲陳其邁當選高雄市長。（圖／記者林敬旻攝）



陳其邁勝選全文如下：

感謝，謝謝大家，謝謝大家。

首先我深深一鞠躬，感謝大家，謝謝大家。今天就在剛剛我接到了吳益政－理想城市高雄市議員，也看到了李眉蓁議員對我的祝福。我首先要感謝在這次參加市長補選的候選人，他們在選舉的過程展現了政治家的風範。我們的立場也許不同，我們的主張也許不一樣，但是我相信經過這次的市長補選，彼此包容，就在今天8月15號選舉結束之後，就是我們高雄人團結的開始。

我也要非常感謝所有的市民朋友，我們用選票，不管你是支持哪一位候選人，都是我們高雄希望的開始。我的內心充滿了無限的感激，在這座偉大的城市，有我們所有大家禍福與共、生死相依的市民朋友，在這一年多來我們攜手一起走過。就如同今天的天氣一樣，也許過程風風雨雨，也許過程爭吵不斷，但是民主的可貴，就是讓我們在民主的過程裡面，彼此的包容、彼此的學習、彼此的欣賞。

從今天開始，我也會用最謙卑的態度來向支持兩位對手的所有市民朋友學習。我假如做得不好，我假如不夠努力，我也要拜託大家同樣的用最嚴格的標準來監督我。因為我知道你們的監督、你們的批評都是希望我能夠有更好的機會，讓我有更好的能力來學習反省。所以我要向所有偉大的市民朋友再次的深深一鞠躬感謝大家，謝謝大家！

大家對我的支持讓我的肩膀無比沉重，我會肩負著大家的期許勇往直前。我會用盡我所有的力氣，為我們這座偉大的城市來共同打拚，讓我們的高雄能夠大步邁進！我會堅持民主進步黨清廉執政，我會堅持民主進步黨從政的價值，清廉、勤政、愛鄉土、用人不分黨派、在地優先、專業優先，組成「有政府，會做事」的市府團隊。

未來，我們的高雄隊，一定會貫徹四大優先。

第一，產業轉型優先，第二，增加就業優先，第三，重大交通建設優先，第四，解決空氣汙染優先。這一次的選舉，我有機會在38個行政區，大街小巷、上山下海，從偏鄉的漁村到原鄉的部落，讓我有機會可以向高雄市民跟這座偉大的城市學習。

就如昨天我在最後一場演講所提到的，在高雄的民主之下，做為一個高雄市的市長，不管你的選票有多少，在民主之下，任何人都是非常渺小。所以你今天也許是支持其邁，今天也許你是支持吳益政或李眉蓁議員，雖然我們的支持對象不同。但是就誠如我在2018年敗選演說我所提到的：我們的高雄是一座愛與包容的城市，今天也許你我不認識，但是市民對我們高雄的期待讓我們的家鄉能夠更好，這是大家共同的理想跟目標。

也許在這座城市有先來後到、有不同族群、不同差異、不同意見，但是我相信這種差異、這種不同意見，都是讓我們這座偉大的城市，能夠經過民主的程序大步邁進，成為一個偉大的城市。我要感謝，在這一次選舉，包括我們的競選團隊，不分黨派所有的成員。在這次的選舉大家辛苦的付出，每一次每一次不管是站街頭、不管是掃街，我們面對了很多高雄市民對我們的指教跟批評，我會永遠放在我的心中。我也會永遠記得在2018年，我在敗選演說所講的每一句，每一個我深信不已的價值。

我也要拜託大家，今天開始，就是我們高雄不分黨派，大家會來努力，讓我們高雄每一個人都能夠在這裡尋找自己的夢想。

我們的年輕人可以在高雄有更好的發展，我們的高雄可以迎接世界的挑戰，成為國際一流的港灣城市。

引擎已經發動，我要拜託大家，跟其邁一起，我們未來要跟所有市民朋友一起打拚的市府團隊，大家共同努力，讓我們的市政能夠大步邁進！讓我們的高雄能夠成為我們永遠心愛的故鄉，讓我們的高雄能夠發光發亮，重返榮耀。再一次的感謝大家一路的相挺，要從我的心中深深的感謝大家，讓我一個高雄的子弟可以擔任高雄市長來承擔責任。

我要告訴大家，高雄，我們準備好了！我們準備大步邁進！今天投票的結果證明一件事情，就是民主的勝利、高雄的勝利，再次地感謝大家，謝謝大家！

▲陳其邁發表勝選感言。（圖／翻攝陳其邁臉書）

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