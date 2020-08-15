李眉蓁輸陳其邁逾42萬票　林俊憲：這是高雄市民一記響亮的耳光

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者蘇晏男／高雄報導

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁15日以67萬1804票拿下市長寶座，比國民黨候選人李眉蓁得票數多約42萬票。對此，民進黨立委林俊憲晚間表示，這是高雄市民再給國民黨的一次教訓，如果國民黨做不到「在其位，謀其政」，就不要怪人民用選票連續賞兩次巴掌。

「高雄市民一記響亮的耳光」。林俊憲表示，這是民主價值的展現，也是高雄市民再給國民黨的一次教訓，從前高雄市長韓國瑜到他的退化版李眉蓁，都不知道什麼叫做「忠於職守，做好本分」。

林俊憲批評，做市長的不懂市政，做議員的不會質詢；卻一個貪求做總統，另一個妄想當市長。

林俊憲認為，看來「食碗內，看碗外」是國民黨一慣的作風，但民意代表的位子是人民用選票賦予的，如果國民黨做不到「在其位，謀其政」，並把人民的期許踩在腳下踐踏，就不要怪人民無法接受這樣的行為，用選票連續賞你們兩次巴掌。

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