陳其邁曾說「像極了愛情」　苦戀高雄14年終成眷屬

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市長補選15日結果出爐，民進黨候選人陳其邁以67萬票順利當選。先前他有感而發，說自己常被嘲諷一選再選，跟高雄故鄉的關係就像一場苦戀，一路走來「像極了愛情」。如今抱得美人歸，陳其邁晚間發表感言，「心中深深的感謝大家，讓我一個高雄子弟可以擔任高雄市長」。

陳其邁是民進黨政治明星，在總統府前副秘書長、父親陳哲男的助益下，很快在黨內嶄露頭角，並於2005年擔任高雄代理市長。不過，受到高捷泰勞案影響，陳哲男等人爆出官商勾結弊案，儘管最後無罪定讞，但陳其邁連帶受到波及，黯然退出2006年高雄市長競爭。

▲陳其邁苦戀高雄14年，終以67萬票勝選高雄市長。（圖／記者林敬旻攝）

當時陳菊順利爭取市長大位，經過10多年經營，不僅執政3屆，搖身「台灣南霸天」，還成為黨內重量級人物。反觀陳其邁始終是一介立委，對比黨內中生代鄭文燦、林佳龍及黃偉哲後來居上、相繼攻取六都市長寶座，相形失色。

2018年高雄市長選戰，在陳菊經營下，在地政治色彩長期「綠大於藍」，原先陳其邁被外界看好，市長大位十拿九穩。怎料政壇掀起一陣「韓流」旋風，橫掃全台政治版圖，讓他再度與市長大位錯身而過，以74萬票敗給前高雄市長韓國瑜。

如今風水輪流轉，隨著罷韓成功，陳其邁再次得到補選機會，以67萬票拿下高雄市長寶座，可謂「有情人終成眷屬」。不過，若說這段歷程「像極了愛情」，勝選或許才是考驗的開始，能否白頭相守，外界拭目以待。

▲陳其邁15日勝選，當晚也懇請外界「請大家用最嚴格的方式監督我」。（圖／記者林敬旻攝）

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