李眉蓁沒被「掛0扣倒」！慘敗42萬票...全高雄還贏陳其邁3大區

記者許凱彰／高雄報導

高雄市長補選15日約18時03分全數開票完畢，民進黨候選人陳其邁一路領先，以67萬1804票的得票數大勝李眉蓁的24萬8478票、吳益政3萬8960票。儘管李眉蓁大輸陳其邁42萬票，在全高雄38個行政區當中，有勝出3個區域。

▲李眉蓁在高雄還有三區贏陳其邁。（圖／實習記者方敬攝、記者林敬旻攝）

據了解，此次高雄市長補選投票率僅41.83%，其中陳其邁在35個區得票大幅贏過對手李眉蓁、吳益政；而李眉蓁只在茂林區、桃源區以及那瑪夏區票數勝過對手，沒有被陳其邁掛0「扣倒」。

在高雄市38個行政區當中，李眉蓁在茂林區奪下74.91%的得票率、桃源區以及那瑪夏也有69.26%、61.93%的得票率。而陳其邁在另外35個區中，除了甲仙區、美濃區，都以壓倒性6成以上的得票率勝過對手，其中，在橋頭區、阿蓮區更是以77%的得票率海甩後面的候選人。

▲陳其邁稍早出面宣布當選。（圖／記者林敬旻攝）

陳其邁晚間6時15分現身接受邁粉的「英雄式歡呼」，並由妻小陪同發表勝選感言，陳其邁情緒相當激動，在台上一一感謝支持他的市民、團隊，更3度鞠躬，「從今天開始，我也會用最謙卑的態度，來向支持兩位對手的市民朋友學習，我假如做得不好，假如不夠努力，我也要拜託大家，同樣的用最嚴格的標準監督我」。

陳其邁表示，未來他會組成一個會做事的市府團隊，並將貫徹四大優先，「產業轉型優先、增加就業優先、重大交通建設優先、解決空汙優先」。陳其邁最後表示，未來高雄不分黨派，大家一起努力，讓高雄能繼續發光發熱，重返榮耀，「引擎已經發動，我要告訴大家，高雄！我們準備好了！我們準備大步邁進！今天投票的結果，證明一件事情，民主的勝利！高雄的勝利！」

▲陳其邁當選後，將貫徹四大優先。（圖／記者林敬旻攝）

據悉，在韓國瑜於2020年6月6日被罷免後，8月15日進行高雄市長補選。民進黨推出陳其邁再戰高雄，國民黨則是李眉蓁，以及由台北市長柯文哲領軍的民眾黨吳益政，總選舉人數為230萬1597人，有效票數95萬9242人，無效票數3584人，投票率41.83％，為歷屆高雄市長選舉中，投票率最低的一次選舉。

依據地方制度法第82條規定，補選之當選人應於公告當選後十日內宣誓就職，其任期以補足該屆所遺任期為限，並視為一屆。換言之，陳其邁在當選高雄市第3屆補選市長後，任期預計到111年12月24日，任期時間2年4個月。